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老翁騎腳車公館鄉128線慘遭3車連續撞 送醫傷重回天乏術

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

76歲賴姓老翁昨晚在苗栗縣道128線公館鄉中義村路段，騎腳踏車橫越，先後與1輛轎車、2輛小貨車碰撞，賴姓老翁頭部受重創變形，送醫傷重回天乏術，案由警方進一步調查處理中。

苗栗縣政府消防局於昨天晚上5點58分接獲報案，公館鄉中義村128線發生交通事故，銅鑼消防分隊人車到場，賴姓老翁頭部變形有撕裂傷，失去呼吸心跳，經送苗栗市大千醫院，搶救半個多小時，仍傷重不治。

警方初步調查，賴姓老翁騎著腳踏車在公館鄉中義村中義126-5號前，欲南往北橫越128線，先遭何姓男子（34歲）駕駛轎車由西往東直行碰撞後人車倒地，何男下車阻止不及，同向徐姓男子（68歲）及周姓男子（21歲）分別駕駛小貨車先後碰撞，何男、徐男及周男均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局提醒用路人，入夜後天色昏暗，視線不佳，駕駛車輛務必減速慢行、全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

76歲賴姓老翁昨晚在苗栗縣道128線公館鄉中義村路段騎腳踏車，先後與3輛轎車、小貨車碰撞，賴姓老翁送醫傷重回天乏術，案由警方進一步調查處理中。圖／民眾提供
76歲賴姓老翁昨晚在苗栗縣道128線公館鄉中義村路段騎腳踏車，先後與3輛轎車、小貨車碰撞，賴姓老翁送醫傷重回天乏術，案由警方進一步調查處理中。圖／民眾提供
76歲賴姓老翁昨晚在苗栗縣道128線公館鄉中義村路段騎腳踏車，先後與3輛轎車、小貨車碰撞，賴姓老翁送醫傷重回天乏術，案由警方進一步調查處理中。圖／民眾提供
76歲賴姓老翁昨晚在苗栗縣道128線公館鄉中義村路段騎腳踏車，先後與3輛轎車、小貨車碰撞，賴姓老翁送醫傷重回天乏術，案由警方進一步調查處理中。圖／民眾提供

交通事故 腳踏車

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