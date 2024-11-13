桃園觀音環保園區飄橘色濃煙 氣體成分曝光這二里請當心
桃園市觀音環保科學園區今天上午傳出氣體外洩，橘黃色的氣體隨風飄散，民眾錄影上傳臉書，由於成分不明，引發民眾憂心議論；環保局到場稽查測得硝酸成分，呼籲園區周邊大潭里、保生里居民留意。
環保局表示，今天上午7時許接獲通報氣體外洩事件，人員整裝於8時6分趕往，現場是秀霖環境科技公司，初判是硝酸卸收時發生狀況，導致氣體外洩，除環保局人員，環境部技術小組也出發前往。
經模擬，事故現場風向為東北東風，風速為每秒8公尺，但下風處區域可能感受到異味。因硝酸氣體有刺激性，請民眾注意防護。
可能受影響區域 可能有觀音區大潭里和保生里，提醒下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。
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