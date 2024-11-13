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快關窗！桃園觀音疑酸性氣體外洩 橘色氣體成分曝光這2里當心

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桃園觀音環保園區飄橘色濃煙 氣體成分曝光這二里請當心

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市觀音環保科學園區今天上午傳出氣體外洩，橘黃色的氣體隨風飄散，民眾錄影上傳臉書，由於成分不明，引發民眾憂心議論；環保局到場稽查測得硝酸成分，呼籲園區周邊大潭里、保生里居民留意。

環保局表示，今天上午7時許接獲通報氣體外洩事件，人員整裝於8時6分趕往，現場是秀霖環境科技公司，初判是硝酸卸收時發生狀況，導致氣體外洩，除環保局人員，環境部技術小組也出發前往。

經模擬，事故現場風向為東北東風，風速為每秒8公尺，但下風處區域可能感受到異味。因硝酸氣體有刺激性，請民眾注意防護。

可能受影響區域 可能有觀音區大潭里和保生里，提醒下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

桃園市觀音環保科技園區工廠今天上午傳氣體外洩意外，橘煙飄散空中，引發民眾憂心。圖／翻攝自臉書「桃園大小事」
桃園市觀音環保科技園區工廠今天上午傳氣體外洩意外，橘煙飄散空中，引發民眾憂心。圖／翻攝自臉書「桃園大小事」
桃園市觀音環保科技園區今早傳硝酸氣體外洩，提醒周邊鄰里注意刺鼻味道。圖／環保局提供
桃園市觀音環保科技園區今早傳硝酸氣體外洩，提醒周邊鄰里注意刺鼻味道。圖／環保局提供
桃園市消防局獲報後立即出動救援，初步推斷為酸類氣體外洩，經確認為廢液槽洩漏，目前已止漏。記者周嘉茹／翻攝
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口罩 環保局 觀音

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