華夏海灣火災縣府開3罰單 鍾東錦說重話：發生兩次肯定是人禍

華夏海灣塑膠公司頭份廠20天內二次火災，縣長鍾東錦講重話「發生兩次就肯定是人禍」，縣府環保局、消防局舉發3項違反空氣汙染防制法、消防法，最高罰鍰590萬元，並函請查辦公共危險罪嫌。

華夏海灣頭份廠膠布工廠機台今年10月19日火災，未料，災後在廠外堆置廢棄物，又於11月8日起火，鍾東錦昨天縣務會議，並在臉書兩度講重話，直指同樣的災害發生一次是意外，但發生兩次就肯定是人禍，華夏海灣二次復燃，應予重罰。

鍾東錦說，不管是調查需要，還是保險理賠問題，甚或廠房未妥善管理，及清運廢棄物等所導致的二次災害，該罰就罰，且要加重辦理，任何因為作業的延遲或廠商便宜行事，有損企業形象，因而增加居民安全風險，人命關天，不可輕縱。

環保局、消防局相關人員11月11日專案檢查，其中，8日二次火災致產生異味及粒狀汙染物， 依違反空汙法可以處10萬元到500萬元罰鍰，華夏海灣未主動提供相關搶救必要資訊（消防資訊權），依消防法可處3萬元到60萬元，公共危險物品安全管理有缺失，可處2萬元到30萬元。

環保局、消防局後續將針對缺失部分，持續追蹤管制、複查至改善完成，縣內類似工廠、場所，也將加強消防檢查、公共危險物品管理，及員工自衛消防編組及應變，減少公共意外發生。