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草屯果菜市場暗夜失火 居民不捨：熟悉的攤販沒了

中央社／ 南投縣13日電

草屯鎮果菜市場今天凌晨發生火警，由於現場堆積許多雜物，消防局到場時已全面燃燒，經拉起多條水線灌救，約30分鐘控制火勢，清查無人員傷亡；居民不捨「熟悉的攤販沒了」。

南投縣政府消防局今天凌晨1時49分獲報指出，草屯鎮芬草路果菜市場發生火警，立即調派轄區第一大隊、草屯、中興、南投、碧興、雙冬、鳳鳴分隊人車趕往，消防人員到達時，現場已全面燃燒，熊熊烈火照亮夜空，消防車警笛聲也驚醒居民，發文希望一切平安。

南投縣消防局指出，起火現場為果菜批發空間，由於鐵皮屋頂下堆積許多雜物，人車到場時已全面燃燒，立即拉起多條水線全力灌救，約30分鐘控制火勢，初步清查無人員傷亡，財損金額、起火原因待進一步釐清。

不少居民在地方臉書（Facebook）社團關心這件火警，有民眾指出起火位置是批發果菜的地方，火災後「熟悉的攤販沒了」；由於起火的草屯鎮果菜市場距離大觀市場很近，有民眾遠看並發文指是大觀市場火警，但網友回覆說是「果菜市場裡面」發生火警。

南投縣

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