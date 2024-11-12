學校午餐扣肉為何有針頭？ 肉商認疏失 疑未做金屬檢測

基隆市中山高中供應學生午餐，梅干扣肉中竟有約2公分長，疑注射豬隻疫苗的針頭。基市府今天表示，肉品廠商已到校說明，坦承疑作業人員未依標準作業流程，沒有使用金屬檢測器檢測，才會沒發現針頭，並製成肉品對外銷售。

中山高中8日學生午餐的主菜是梅干扣肉，有學生發現豬肉中有1根約2公分長的針頭，向老師反映，校方事後告知供餐的台北市的團膳廠商士福美食公司處理。由於校方並未通報教育處發生食安事件，將懲處失職人員。

基市教育處表示，9日得知狀況後，因為周休二日業者未供餐，因此11日清晨4時會同台北市政府相關單位，前往士福美食公司廠房稽查，溯源追查產品供應商是嘉一香食品公司屏東廠，再通報農業部等單位，移請屏東縣政府調查。

教育處說，在事發原因還沒有查清楚前，已要求團膳廠商暫停使用嘉一香相關豬肉製品。市府另請嘉一香業者說明，訪談過後，業者坦承疏失，因為疑是作業人員未依標準作業流程使用金屬檢測器檢測，才會造成食材中有異物，後續將交由權管單位追究責任。

教育處指出，依據「校園安全及災害事件通報作業要點」，在知道發生依法規要通報事件後，應在校安通報網通報，最遲不得逾24小時。發生疑似食品中毒事件，更須依「教育部校園食品事件處理作業標準說明書」規定，在2小時內進行校安通報。這次中山高中疑似延遲通報，市府重申各校發生學生相關安全事件，務必依規定通報。

基隆市長謝國樑重視校園食安問題，本年度訂定基隆市學校午餐自治條例及相關要點後，明訂增加訪廠頻率。教育及衛生單位在學期初，需至食材供應商及團膳廠商訪視，一年至少兩次，訪廠結果提供各校作為招標評選之評分參考。