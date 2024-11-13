勞部員工輕生 議員接獲150件陳情

勞動部吳姓公務員本月四日疑在辦公室輕生，新北市議員李宇翔昨再於新北市議會接受媒體聯訪，進一步說明。記者李成蔭／攝影 勞動部北基宜花金馬分署吳姓員工輕生過世，勞動部啟動調查。新北市議員李宇翔昨透露，北分署長謝宜容任內1年8個多月逾10名一級主管調職，還有20多人離職；事發後他接獲逾150件陳情，謝不只被控霸凌，還涉及圖利，可見是長期且嚴重的問題。

吳姓員工昨天告別式，勞動部首度赴北分署調查。勞動部重申，已邀專家及員工代表組成調查小組，調查報告完成後，會盡速對外公布結果。

吳男本月4日在辦公室被發現死亡，李宇翔指控謝宜容涉霸凌、當土皇帝，並公布音檔指事發當天謝下封口令，還離譜稱通靈人轉述吳感謝北分署給了很多的愛，建議應立刻拔官徹查。

「勞動部早在今年2月就接獲陳情，約談謝宜容。」李宇翔說，4日事發後他接到不少爆料、陳情，已經超過150則，實際遭霸凌人數恐難估計，從調職、離職數據來看，代表是長期嚴重問題，很多人寧願降職也要調走。

150多則陳情中，李宇翔轉述，眾人直指謝宜容對員工霸凌包含言語辱罵、情緒爆衝、摔公文等；勞動部9日成立調查小組，昨首次赴北分署，他呼籲員工若被約談務必講實話，以免一條生命白白犧牲。

李宇翔說，勞動部應盡快調查，還給死者公道，外界則不要泛政治化；他會將掌握的資訊提供給勞動部。他說，謝宜容不只霸凌，還涉及圖利，包括課程講師找好朋友、送禮金額過高，並發包給特定設計，這都不是公務體系常態，不應讓這種不良人員留任。

對於李宇翔說法，勞動部表示，查詢收文及人民陳情系統等，均無案件收文。如涉貪瀆不法，可向勞動部政風單位陳情檢舉。

吳男告別式上，勞動部政務次長許傳盛代表到場致意，吳母現場淚崩說，「這個兒子很乖，從小就不捨得罵他」。吳男同事約50多人到場，場面哀戚，都替吳感到不值，若勞動部早早處理，也不至於如此。

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