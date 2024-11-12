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嘉義男整修風災傾斜圍牆遭壓死牆下 相驗死因出爐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉56歲楊姓男子由於住家圍牆因風災傾斜，楊男疑要將圍牆扶正，不料反而被壓在圍牆下，直到妻子返家才發現，警、消協助送醫仍不治；檢警今天相驗，死因為胸廓遭重物壓迫導致窒息死亡

警方調查，楊男住家圍牆受到10月底康芮颱風影響，向住家方向傾斜，昨天楊男告訴妻子李女表示，想要自行將圍牆扶正，妻子李女昨天上午出門工作，直到傍晚返家，發現丈夫被壓在自家圍牆下，呼喚都沒有回應，急忙撥打119、警方，救護人員到場時，楊男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）無意識，仍緊急送醫搶救仍不治。

今天檢警相驗發現死者胸廓有大面積的壓迫傷及窒息表徵，判斷死因為胸廓遭重物壓迫導致窒息死亡，死亡方式為意外。

嘉義男整修風災住家圍牆，返家妻子發現他被壓在自家圍牆下，緊急送醫仍不治，檢警相驗為意外死亡。圖／資料照片
嘉義男整修風災住家圍牆，返家妻子發現他被壓在自家圍牆下，緊急送醫仍不治，檢警相驗為意外死亡。圖／資料照片

嘉義 康芮颱風 死亡

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