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國一台南同路段一天兩車禍 資深司機曝1原因：這裡別任意換車道
中山高南下台南麻豆路段今晚近6點先後發生兩起事故，由於今上午該路段才發生聯結車、轎車4車追撞車禍，不少用路人聞訊打趣說，「這未免太旺了，到底是誰吃了鳳梨啊？」
這兩起事故分別在南下303.2公里、303.5公里，分別在下午5點42分、5點45分，初步調查，為1大車2小車及2小車擦撞，所幸均屬A3車禍，無人員傷亡，僅1人有輕微擦挫傷無大礙。
而對照今上午9點10分同樣在南下303.2公里另起大小共4車（2輛聯結車、2輛轎車），總計3次事故地點，其中2起還同樣在303.2K，箇中巧合，讓人嘖嘖稱奇。
常往來國一的資深司機老高說，這處路段本來就屬肇事高風險區域；除台84線下營系統交流道299K匯入中山高的車陣，且又緊鄰303K+800麻豆交流道，也會有不少車輛準備切換下交流道，交通相對複雜，建議用路人非必要，不要任意變換車道。
國道四隊警方也說，因今天台南地區飄著細雨，下班時段車流多，提醒用路人雨天路面濕滑且入夜視線差，建議放慢速度行駛。
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