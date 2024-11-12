台灣嘻哈校長「大支」遇詐團 假冒帳號還要騙粉絲投資

台灣近年詐騙氾濫，知名饒舌歌手大支也曾遭冒名，詐團假冒他的名字成立臉書帳號，要誘騙民眾網路投資，他今天到嘉義縣警察局現身說法，提醒民眾留意網路訊息，另名被騙2500萬元的男子也現身分享慘痛經驗，車手取款的都是假投資。

饒舌歌手大支說，曾有詐騙集團冒用他的名字另設臉書帳號，對粉絲狂發交友邀請，還和粉絲私訊聯絡寒暄問暖，要求加Line帳號私聊，幸好粉絲機警並未上當，他也在臉書發文澄清「所有去跟大家聊天，而且名叫大支的個人帳號，都是詐騙喔！」

另名男子遭詐騙2500萬元，他也現身說法，詐騙集團會在網路假冒「名人」，引導人加入假的投資群組，因為曾領回80萬元獲利，讓他信以為真，把錢都投進去後才驚覺被騙，匯款不一定是真的，但有車手來領錢一定是假的，還沈醉在當沖喜悅的人要提高警覺。

嘉義縣警察局指出，今年1月至10月攔阻162件詐欺案，阻詐8257萬5214元，去年同期攔阻162件詐欺案，阻詐6809萬1836元；今年攔阻詐騙件數與去年相同，但金額較去年增加1448萬3378元，今年偵破詐欺集團36件、逮捕306人，查扣不法所得722萬8964元。

刑警大隊長翁士閔說，嘉義縣以民雄鄉、朴子市、中埔鄉、水上鄉為詐騙高發地區，今年共受理233件，占嘉義縣近半數詐欺案，包括假投資、解除分期付款（騙賣家）及假網拍等3類最常見，其中臉書投資廣告訊息等假投資占財損總額64％最高。