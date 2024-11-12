快訊

稱川普「被定罪的重罪犯」遭質疑 公視TaiwanPlus回應了

「一片晶片救台灣」 學者分析川普當選衝擊：大陸恐將失落10到15年

宋再臨享年39歲 警在公寓查獲「2頁遺書、尼古丁原液」…離世前IG留一句話

台灣嘻哈校長「大支」遇詐團 假冒帳號還要騙粉絲投資

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

台灣近年詐騙氾濫，知名饒舌歌手大支也曾遭冒名，詐團假冒他的名字成立臉書帳號，要誘騙民眾網路投資，他今天到嘉義縣警察局現身說法，提醒民眾留意網路訊息，另名被騙2500萬元的男子也現身分享慘痛經驗，車手取款的都是假投資。

饒舌歌手大支說，曾有詐騙集團冒用他的名字另設臉書帳號，對粉絲狂發交友邀請，還和粉絲私訊聯絡寒暄問暖，要求加Line帳號私聊，幸好粉絲機警並未上當，他也在臉書發文澄清「所有去跟大家聊天，而且名叫大支的個人帳號，都是詐騙喔！」

另名男子遭詐騙2500萬元，他也現身說法，詐騙集團會在網路假冒「名人」，引導人加入假的投資群組，因為曾領回80萬元獲利，讓他信以為真，把錢都投進去後才驚覺被騙，匯款不一定是真的，但有車手來領錢一定是假的，還沈醉在當沖喜悅的人要提高警覺。

嘉義縣警察局指出，今年1月至10月攔阻162件詐欺案，阻詐8257萬5214元，去年同期攔阻162件詐欺案，阻詐6809萬1836元；今年攔阻詐騙件數與去年相同，但金額較去年增加1448萬3378元，今年偵破詐欺集團36件、逮捕306人，查扣不法所得722萬8964元。

刑警大隊長翁士閔說，嘉義縣以民雄鄉、朴子市、中埔鄉、水上鄉為詐騙高發地區，今年共受理233件，占嘉義縣近半數詐欺案，包括假投資、解除分期付款（騙賣家）及假網拍等3類最常見，其中臉書投資廣告訊息等假投資占財損總額64％最高。

警察局長李權哲說，投資應循正當合法管道，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結，高獲利必定伴隨高風險，聽到保證獲利、穩賺不賠、加LINE群組必定有詐，有疑慮請撥打110報案，或撥打165反詐騙專線查證。

台灣嘻哈校長「大支」今天到嘉義縣警察局分享，曾遇詐團冒名創假帳號，還要騙粉絲投資。記者黃于凡／攝影
台灣嘻哈校長「大支」今天到嘉義縣警察局分享，曾遇詐團冒名創假帳號，還要騙粉絲投資。記者黃于凡／攝影
台灣嘻哈校長「大支」今天到嘉義縣警察局分享經驗，警察局長李權哲提醒民眾慎防詐騙。記者黃于凡／攝影
台灣嘻哈校長「大支」今天到嘉義縣警察局分享經驗，警察局長李權哲提醒民眾慎防詐騙。記者黃于凡／攝影

嘉義 網路 詐騙集團

延伸閱讀

余天女婿陳鑒獲緩刑關鍵 無前科、認罪加賠償165萬

余天女婿陳鑒當詐團車手頭 和解換判刑2年緩刑5年

詐團5富少豪車被法拍 保時捷Macan、BMW X6以300萬拍出 麥拉倫570S流標

不敢違停...檢舉魔人滅傳統市場？嘉縣議員：警方應體恤民情

相關新聞

國1南下三重路段4車連環撞 下班尖峰時刻回堵4公里

國道1號南下28.5公里三重路段今晚5時許發生4車連環追撞車禍。1輛拖板車行經該路段時，疑因天雨路滑與3輛轎車發生追撞。

影／台中清水平房大火！2公里外見猛烈火煙 46消防員搶救

台中市清水區一間空屋今天傍晚發生大火，屋內存放大量回收雜物，火勢猛烈，黑、紅色火煙在二公里外就可看到，消防隊員到場搶救，...

印尼女就醫後在收容所「臥床不起」死亡 移民署：報請檢察官相驗

移民署北區分署宜蘭收容所一名印尼籍女收容人，昨天上午不明原因在所內失去呼吸心跳，送醫後不治，外傳收容所要求醫院以「自然死...

國道小客車竟「正中」不偏不倚衝入中央分隔島 原因曝光！

中山高台南麻豆路段今上午發生聯結車、轎車4車碰撞事故，其中白色五門房車「正中」衝入僅能容下約1輛車寬的中央分隔島引發熱議...

康芮颱風掃過圍牆傾斜 嘉義男扶正不料倒塌…遭壓窒息亡

嘉義縣竹崎鄉楊姓男子住家圍牆因風災傾斜，楊男昨天欲扶正，不料向內側傾倒，楊男被壓住，待其妻子發現通報，為時已晚，送醫仍不...

台灣嘻哈校長「大支」遇詐團 假冒帳號還要騙粉絲投資

台灣近年詐騙氾濫，知名饒舌歌手大支也曾遭冒名，詐團假冒他的名字成立臉書帳號，要誘騙民眾網路投資，他今天到嘉義縣警察局現身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。