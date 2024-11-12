康芮颱風掃過圍牆傾斜 嘉義男扶正不料倒塌…遭壓窒息亡
嘉義縣竹崎鄉楊姓男子住家圍牆因風災傾斜，楊男昨天欲扶正，不料向內側傾倒，楊男被壓住，待其妻子發現通報，為時已晚，送醫仍不治；檢警今天相驗，為胸腔受壓迫窒息死亡。
嘉義縣警察局竹崎分局表示，住在竹崎鄉的56歲楊男，其住家圍牆受到10月底康芮颱風影響，向住家方向傾斜，楊男告知妻子李姓婦人，欲趁昨天有空，準備將圍牆扶正，楊男妻子昨天上午便出門工作。
不料，李婦昨天傍晚回到家時，卻看見丈夫楊男被傾倒的圍牆壓住，並貼近住家牆壁間，呼喚都沒有回應，李婦通報119、派出所員警到場處理，一起協助楊男脫困，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即送醫急救後仍不治。
警方指出，因當地較偏僻，無人第一時間發現，李婦上午外出工作，傍晚返家才發現，楊男疑似遭壓迫時間過久，被發現時，為時已晚。
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