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台中8旬失智翁找廁所 意外跌落社區機械車位下方受困

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬張姓老翁有失智，今天上午10時許疑闖入德化街一棟社區大樓，受困社區地下停車場的機械車位，幸好消防隊到場後，協助老翁脫困，警方已聯絡家屬關心。

第二警分局在今早10時許獲報，北區德化街一棟舊社區大樓內發現張姓老翁（87歲）意外受困社區大樓的地下室機械車位。

經查，張姓老翁有失智症情形，疑似在尋找廁所時，誤闖入大樓地下室，不慎跌落至機械車位下方，警消協助張翁脫困送醫，幸好張翁意識清楚且無生命危險，警察也已聯繫家屬前來照顧。

第二警分局表示，此案凸顯失智症長者日常照護問題，隨著高齡化社會的來臨，失智症狀況在老年人中愈加普遍，提醒家屬，應時常關心及陪伴家中長輩，確保他們的安全。可考慮為有需求的長輩配戴定位裝置，或加強日常行蹤的注意，以便能夠及時掌握他們的狀況，避免意外發生。

台中市八旬張姓老翁今天闖入社區大樓地下停車場，受困在機械車位。圖／讀者提供
台中市八旬張姓老翁今天闖入社區大樓地下停車場，受困在機械車位。圖／讀者提供
台中市八旬張姓老翁今天闖入社區大樓地下停車場，受困在機械車位。圖／讀者提供
台中市八旬張姓老翁今天闖入社區大樓地下停車場，受困在機械車位。圖／讀者提供

停車場 失智症 車位

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