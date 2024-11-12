台中8旬失智翁找廁所 意外跌落社區機械車位下方受困

台中市八旬張姓老翁有失智，今天上午10時許疑闖入德化街一棟社區大樓，受困社區地下停車場的機械車位，幸好消防隊到場後，協助老翁脫困，警方已聯絡家屬關心。

第二警分局在今早10時許獲報，北區德化街一棟舊社區大樓內發現張姓老翁（87歲）意外受困社區大樓的地下室機械車位。

經查，張姓老翁有失智症情形，疑似在尋找廁所時，誤闖入大樓地下室，不慎跌落至機械車位下方，警消協助張翁脫困送醫，幸好張翁意識清楚且無生命危險，警察也已聯繫家屬前來照顧。