影／台中清水平房大火！2公里外見猛烈火煙 46消防員搶救

台中市清水區一間空屋今天傍晚發生大火，屋內存放大量回收雜物，火勢猛烈，黑、紅色火煙在二公里外就可看到，消防隊員到場搶救，無人員受傷受困，起火原因由消防火調人員調查中。

台中市消防局今天傍晚4時13分獲報，清水區中清路九段有火警案，派遣轄區清水分隊、第四大隊等單位，共計23車46人，由第四大隊組長陳品羲帶隊前往。

消防隊員到場發現，起火處是一層樓磚造平房鐵皮屋頂空屋起火燃燒，燃燒存放回收等物，無人員受困，火勢下午4時33分控制，4時48分撲滅，起火原因待查。