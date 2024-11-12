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影／台中清水平房大火！2公里外見猛烈火煙 46消防員搶救
台中市清水區一間空屋今天傍晚發生大火，屋內存放大量回收雜物，火勢猛烈，黑、紅色火煙在二公里外就可看到，消防隊員到場搶救，無人員受傷受困，起火原因由消防火調人員調查中。
台中市消防局今天傍晚4時13分獲報，清水區中清路九段有火警案，派遣轄區清水分隊、第四大隊等單位，共計23車46人，由第四大隊組長陳品羲帶隊前往。
消防隊員到場發現，起火處是一層樓磚造平房鐵皮屋頂空屋起火燃燒，燃燒存放回收等物，無人員受困，火勢下午4時33分控制，4時48分撲滅，起火原因待查。
火警發生時，中清路車流量大，許多駕駛人看到遠處濃煙都嚇一跳，台中市清水警分局獲報有住宅火警，立即派遣大秀所巡邏員警到場疏導交通，維護民眾安全。
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