桃園翁搭公車至青埔找朋友 突失憶慌張站路邊

68歲的廖姓男子今上午9時許，搭乘公車至青埔地區找朋友，不料不僅忘記朋友家地址，也忘記帶手機出門，神情慌張在路邊不知所措，中壢警分局青埔派出所接獲熱心民眾報案，立即派員前往協助，經返所休息後，終於想起身分證字號，並由警方通知廖男兒子，將其帶回家。

今警方接獲報案表示，在高鐵南路與民權路口有失智老人需要協助，警員吳庭萱、顏楠峻到場後立即到場，廖男透露，他早上搭乘免費公車到青埔地區要找朋友，但下車後卻怎麼也想不起來朋友家的地址，身上也沒有帶手機出門，真的是不知道該怎麼辦才好。

員警見廖男情緒憂慮緊張，現場想不起自己的姓名和身分資訊，優先帶他返回派出所內休息，幸好經過悉心安撫，廖回想起自己的身分證數字，讓警方順利通知他的兒子將他接回位於中壢家中。廖男兒子表示，父親平時生活正常，不曾有過這樣的狀況，日後將多加注意父親的身體狀態，非常感謝員警的協助。