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違反校規懲處案遭監院糾正 警大：將研修獎懲規則

中央社／ 桃園12日電

台南市警局一名梁姓女警3月底舉槍自盡，監院認警大處理違規懲處案調查程序事實認定有瑕疵。圖／聯合報系資料照片
台南市警局一名梁姓女警3月底舉槍自盡，監院認警大處理違規懲處案調查程序事實認定有瑕疵。圖／聯合報系資料照片

台南市警局一名梁姓女警3月底舉槍自盡，監院認警大處理違規懲處案調查程序事實認定有瑕疵，通過糾正警大。警大今天說，處理過程嚴謹且合法，會檢討改進，並將研修學生獎懲規則。

台南市警察局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警3月底舉槍自盡。監委陳景峻昨天說，中央警察大學處理梁女就讀警大研究所期間的違規事件過於倉促草率，調查程序及退學處分事實認定有重大瑕疵，監察院通過糾正警大。

警大今天向媒體表示，處理梁女的違反校規懲處案，全程均遵循現行法令規定程序嚴謹處理，並對梁女持續關懷及輔導；對於監察院的糾正，尊重並檢討策進。

警大也說，針對監察院糾正事項，已陳報「中央警察大學組織法修正草案」提交審查，將現行任務編組「學生心理健康中心」納入正式編制，以強化學生輔導之效能，同時研議修訂「中央警察大學學生（員）獎懲規則」，對於受記大過以上重大處分，組成調查小組調查，保障當事人權益。

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台南 監察院 警察

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