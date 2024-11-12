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7旬失智老翁先與人擦撞又駕車40公里外又爆胎 警救援

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

有輕微失智的台南市楠西區7旬賴姓老翁在安南區與人擦撞後，疑迷路駕車至40公里外的柳營區發現車子爆胎癱累路旁，因適逢半夜無人協助，幸警方巡邏路過發現及時救援，家屬獲知後頻向警道謝。

這起事件發生在本月8日，賴姓老翁當晚7點多在安南區打電話跟家人聯繫，準備離開回楠西家，不料家人遲遲等不到音訊，去電也手機不通，通報警方協尋。

9日凌晨1點多，新營警分局柳營分駐所副所長鄭忠明、警員劉洪斌正執行巡邏勤務，經過柳營區一段與長榮路六段路口，發現路旁停輛車，且車牌與通報車輛相同，趨近後檢視車子爆胎，駕駛座老翁疲憊。

警方進一步調查，賴某當晚回家途中，先在安南區與人發生擦撞，處理後原要開車回楠西住處，疑精神狀況不佳及輕微失智宿疾，就這樣開車到40公里萬的柳營區，因發現爆胎，半夜停在路旁休息，所幸巡邏警員及時發現，聯絡上家屬後順利接回。

有輕微失智的台南市楠西區7旬賴姓老翁與人擦撞後疑迷路駕車至40公里外的柳營區，發現車子爆胎癱累路旁，適逢半夜無人協助，幸警方巡邏路過發現及時救援。圖／民眾提供
有輕微失智的台南市楠西區7旬賴姓老翁與人擦撞後疑迷路駕車至40公里外的柳營區，發現車子爆胎癱累路旁，適逢半夜無人協助，幸警方巡邏路過發現及時救援。圖／民眾提供

失智 家人

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