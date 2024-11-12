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蘆洲婦人違規穿越馬路遭撞飛 男騎士視線受阻猛撞影像曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市44歲吳男今天上午7時許騎機車行經五股區成泰路時，65歲楊婦正好要穿越馬路，吳男疑因視線遭公車阻擋見到楊婦時煞車不及當場撞上，雙方均倒地擦挫傷，所幸送醫已無大礙。警方初步研判楊婦違規穿越馬路肇禍，確切車禍原因仍待釐清。

監視器畫面發現，遭撞的65歲楊姓婦人今天上午7時許從五股區成泰路三段221巷口穿越馬路，欲至對面便利商店ATM領錢。當楊婦跑到車道中間時，44歲吳男騎機車剛好經過，但因雙向兩車道均有公車導致吳男視線遭阻，見到楊婦衝出來時已來不及煞車直接撞上，雙方紛紛倒地受傷。

警方及救護人員獲報趕抵，發現吳姓騎士及楊婦均有擦挫傷，立即將2人送往衛福部台北醫院治療，警方調閱監視器後初判楊婦違規穿越馬路因而釀禍。吳姓騎士酒測值為0，確切肇事原因仍待警方調查。

楊姓婦人違規穿越馬路，吳姓騎士見狀已來不及煞車。記者黃子騰／翻攝
楊姓婦人違規穿越馬路，吳姓騎士見狀已來不及煞車。記者黃子騰／翻攝
吳姓騎士撞上楊婦雙雙倒地。記者黃子騰／翻攝
吳姓騎士撞上楊婦雙雙倒地。記者黃子騰／翻攝
警方獲報趕抵事發現場處理。記者黃子騰／翻攝
警方獲報趕抵事發現場處理。記者黃子騰／翻攝

機車騎士 監視器 行人 車禍

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