蘆洲婦人違規穿越馬路遭撞飛 男騎士視線受阻猛撞影像曝光

新北市44歲吳男今天上午7時許騎機車行經五股區成泰路時，65歲楊婦正好要穿越馬路，吳男疑因視線遭公車阻擋見到楊婦時煞車不及當場撞上，雙方均倒地擦挫傷，所幸送醫已無大礙。警方初步研判楊婦違規穿越馬路肇禍，確切車禍原因仍待釐清。

從監視器畫面發現，遭撞的65歲楊姓婦人今天上午7時許從五股區成泰路三段221巷口穿越馬路，欲至對面便利商店ATM領錢。當楊婦跑到車道中間時，44歲吳男騎機車剛好經過，但因雙向兩車道均有公車導致吳男視線遭阻，見到楊婦衝出來時已來不及煞車直接撞上，雙方紛紛倒地受傷。