印尼女就醫後在收容所「臥床不起」死亡 移民署：報請檢察官相驗

移民署北區分署宜蘭收容所一名印尼籍女收容人，昨天上午不明原因在所內失去呼吸心跳，送醫後不治，外傳收容所要求醫院以「自然死亡」開立死亡證明，移民署駁斥稱非事實，已依規定通報警方調查，並報請檢察官相驗。

移民署指出，宜蘭收容所發現受收容人異狀，立刻由現場人員施予急救，並通知119救護車緊急送醫，惟受收容人經搶救無效宣告死亡，收容所依規定請醫院開立「診斷證明」。

移民署說，死者10月21日入所收容，曾在11月7日表達有咳嗽等症狀身體不適，所方在同日即安排就醫，死者就診後均依醫囑服藥休息，宜蘭收容所也持續關懷她的身體健康狀況。

移民署說，11日上午同寢室友起床後發現該死者臥床不起，立即通知119到場送醫急救，孰料仍不治；事後依規定通報警方調查並報請檢察官相驗，釐清死亡原因。