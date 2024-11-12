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嚇壞！桃園醉男半夜沿路亂開車門 慘遭路人追打狼狽逃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區中正路今凌晨1點發生一名男子疑似喝酒醉，沿路任意開他人的車門引發民眾不滿毆打。警方指出並未接獲當事人提告，獲報到場時該男已經離開，呼籲民眾若遇類似情況請立即報警。

今凌晨1點左右在南崁中正路上，一名男子疑似喝酒醉亂開別人車門，結果引發民眾不滿並追打，男子在馬路上奔逃甚至跑到鞋子都掉了。警方事後指出，並未接獲當事人提告傷害或毀損，但在案發前有接獲民眾報案，稱疑似酒醉的男子在路上騷擾民眾及店家，警方獲報後立即派員前往現場，但該名男子已經離開。

警方呼籲，民眾若遇到類似情況，請立即撥打110報案，警方會在第一時間前往處理，以確保民眾生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市蘆竹區中正路今凌晨1點發生一名男子疑似喝酒醉，沿路任意開他人的車門引發民眾不滿毆打。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區中正路今凌晨1點發生一名男子疑似喝酒醉，沿路任意開他人的車門引發民眾不滿毆打。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區中正路今凌晨1點發生一名男子疑似喝酒醉，沿路任意開他人的車門引發民眾不滿毆打。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區中正路今凌晨1點發生一名男子疑似喝酒醉，沿路任意開他人的車門引發民眾不滿毆打。記者周嘉茹／翻攝

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