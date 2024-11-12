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國道小客車竟「正中」不偏不倚衝入中央分隔島 原因曝光！

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高台南麻豆路段今上午發生聯結車、轎車4車碰撞事故，其中白色五門房車「正中」衝入僅能容下約1輛車寬的中央分隔島引發熱議，「到底怎麼開進去的」？鄉民熱議。

不少鄉民在網路你一言我一語，不少人更有如柯南研判可能肇事原因，隨著後續影片出爐，也逐漸清晰。

根據目擊者提供的影片顯示，這輛白色馬自達CX30五門房車，原行駛在內側車道，同時間肇事的聯結車在中間車道，兩車幾乎併行，結果聯結車不明原因突然往左側偏駛推擠到該白色房車，房車當下失控越過護欄，幸運衝入該中央分隔島內，不偏不倚急停下來。

「只能說幸運。」有用路人分析說，國道中央分隔島有時常有工人移動修剪花木，車禍當下正巧無人，且現場的分隔島相對也較空。

「遠離大車很重要！」也有用路人提醒行駛國道，第一件事就是想辦法離大貨車、貨櫃車遠一點，用路人說，大車視線死角多，「能離多遠就多遠」，且有些運將都是長途開車，精神相對也較差，跟大車併行前進，更是大忌。

國道四隊中午表示，警方初步調查，是聯結車行駛於中線車道，擦撞內側車道自小客車，再碰撞中線車道自小客車，另輛行駛於中線車道半聯結車，再撞上中線車道自小客車而肇事，共計2輛自小客車及2輛聯結車，均排除酒駕。

國一南下台南麻豆路段上午傳事故，白色房車不偏不倚「正中」衝入中央分隔島引熱議。圖／取自台南道路救援（張家班）
國一南下台南麻豆路段上午傳事故，白色房車不偏不倚「正中」衝入中央分隔島引熱議。圖／取自台南道路救援（張家班）

國道 失控 車禍 車道

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