國道小客車竟「正中」不偏不倚衝入中央分隔島 原因曝光！
中山高台南麻豆路段今上午發生聯結車、轎車4車碰撞事故，其中白色五門房車「正中」衝入僅能容下約1輛車寬的中央分隔島引發熱議，「到底怎麼開進去的」？鄉民熱議。
不少鄉民在網路你一言我一語，不少人更有如柯南研判可能肇事原因，隨著後續影片出爐，也逐漸清晰。
根據目擊者提供的影片顯示，這輛白色馬自達CX30五門房車，原行駛在內側車道，同時間肇事的聯結車在中間車道，兩車幾乎併行，結果聯結車不明原因突然往左側偏駛推擠到該白色房車，房車當下失控越過護欄，幸運衝入該中央分隔島內，不偏不倚急停下來。
「只能說幸運。」有用路人分析說，國道中央分隔島有時常有工人移動修剪花木，車禍當下正巧無人，且現場的分隔島相對也較空。
「遠離大車很重要！」也有用路人提醒行駛國道，第一件事就是想辦法離大貨車、貨櫃車遠一點，用路人說，大車視線死角多，「能離多遠就多遠」，且有些運將都是長途開車，精神相對也較差，跟大車併行前進，更是大忌。
國道四隊中午表示，警方初步調查，是聯結車行駛於中線車道，擦撞內側車道自小客車，再碰撞中線車道自小客車，另輛行駛於中線車道半聯結車，再撞上中線車道自小客車而肇事，共計2輛自小客車及2輛聯結車，均排除酒駕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言