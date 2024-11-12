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移民署宜蘭收容所印尼籍女收容人驟逝 死因尚待釐清
移民署北區分署宜蘭收容所1名印尼籍女收容人，昨日上午不明原因在所內失去呼吸心跳，送醫後不治；移民署表示，已報請檢察官相驗釐清死因，至於有媒體報導「移民署要求醫院開立自然死亡證明」並非事實，所內同仁要求開立的是診斷證明。
該收容人是移工，10月21日入所，本月7日就出現咳嗽等身體不是，在所方安排下就醫；本月11日上午，同寢室友起床後發現該收容人並未起床，呼叫拍打均無反應，趕緊通知所方，送醫急救後仍宣告不治。所方協請羅東警分局報宜蘭地檢署相驗確認死因。
移民署指出，宜蘭收容所每周定期安排醫師看診，遇緊急傷病也會安排所外就醫，本案的處理過程都依照規定處理、通報，事件發生後也第一時間聯繫駐台北印尼經濟貿易代表處，表達遺憾並答應全力協助處理喪葬事宜。
有媒體報導，收容所疑似要求醫院開立「自然死亡證明」，頗不尋常。移民署駁斥，同仁是依規定要求開立「診斷證明」，絕非「自然死亡證明」。
知情人士也表示，除非死者是因明顯的疾病死亡，或本來就在院內就診，這類急性死亡送醫，醫院不會輕易開「自然死亡證明」，而是會請送醫單位報請法醫相驗確定死因，以免後續爭議。
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