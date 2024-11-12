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台南藍營民代服務處接獲電話恐嚇「出門要小心！」結局太意外
國民黨台南市議員王家貞近期因踢爆孔廟文化基金會前執行長石牧民行政不中立，服務處竟接二連三接到數通不理性謾罵電話，甚至揚言要她「出門要小心！」，嚇得王家貞趕緊報警，南警受理報案後加強巡邏，王家貞今稍早則發布新聞稿指出，該嗆聲民眾已到服務處致歉。
王家貞表示，近期接受選民陳情，揭露孔廟文化基金會前執行長石牧民行政不中立、置入性行銷台獨，意圖藉孔廟執行長身份宣揚個己政治立場，而市府經過詳細查核之後，事證明確，前執行長也因此自行請辭，但服務處卻接二連三接到數通不理性謾罵電話。
她指出，民眾電話打來開口就嗆「出門要小心啊！」、「不要被車撞到啊！」等詛咒威脅的情緒言論，為確保服務處同仁及秘書的安全，當下已向警方報案，並請警方加強注意服務處人員進出安危，也感謝警方的維護治安，讓服務處人員能安心上班。
王家貞向警方報案後，該名致電嗆聲的民眾昨下午竟出現在其服務處，並向服務處人員致歉，為其態度欠佳、用詞不當等行為表達歉意，此後也會更加謹言慎行。
王家貞獲悉後也說，民眾能夠明是非、講道理，要向其致敬，而市民鄉親有太多要關心的事件，如同民代監督市政要一件接一件，請大家都各盡其責，讓台南更進步、台灣更美好，同時也感謝警方積極處理。
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