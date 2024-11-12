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反詐藝人林逸欣帳戶疑有詐騙金流 警：關係人釐清

中央社／ 嘉義市12日電

曾協助刑事局拍攝反詐騙宣導影片藝人林逸欣，因帳戶有詐騙集團疑似金流，嘉義市警方通知說明，警方說，關係人釐清；林逸欣呼籲「希望不要再騙了，也希望大家提高警覺」。

刑事警察局曾推出宣導影片「狼牙棒大穿越」，由藝人林逸欣等人擔綱主角，內容加入常見假網拍等詐騙手法，盼透過影片提升防詐騙觀念。

不過，林逸欣日前在個人臉書（Facebook）分享一段影片，她說，日前收到嘉義市警察局第二分局的通知書，案由為涉及詐欺案，因到案時間，剛好是演唱會時間，因此，並致電警方日期往後延，同時了解緣由。

林逸欣說，因有人被詐騙，金錢被匯到不同戶頭，其中1個帳戶是友人所有，而友人又有匯款到自己的帳戶，因此，就成為詐騙案件的關係人，需到案說明。

林逸欣指出，查明帳戶後，發現是當時與友人逛街，先幫忙刷卡支付新台幣2600元，後續友人再匯款還錢，沒想到卻成了人頭帳戶；到案說明時，因沒有留下對話紀錄，還好2人有合照證明，不過，來回車資都比2600元還貴，且連嘉義知名的雞肉飯都沒有吃到。

林逸欣並分享過去反詐騙拍攝的影片，呼籲「希望大家不要再騙人了，也希望大家可以提高警覺，小心詐騙，如果有任何的問題都可以撥打165反詐騙專線」。

警方表示，因有詐騙的金流流向林逸欣的帳戶，只要有可疑，警方都會請當事人說明，釐清詐騙集團的金流狀況。

嘉義 影片 詐騙集團

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