後座掉落風扇釀6車8人傷 高雄騎士卻肇事逃逸下場慘了

高雄市三民區中華二路今天上午發生6輛機車追撞車禍，警方查出，賴姓男子騎車掉落風扇釀禍，造成後方6輛機車撞成一團8人受傷；他雖沒被撞上但未停留現場，涉嫌肇事逃逸，依公共危險罪嫌移送法辦。

今天上午7時許，賴姓男子（45歲）騎機車後座載風扇，行經高雄市三民區中華二路與十全二路口附近慢車道，疑未捆妥風扇，因風扇掉落緊急停車，後方機車騎士楊姓男子（35歲）急煞後未撞上他，但是楊後面的機車騎士煞車不及，造成楊姓男子等6輛機車撞成一團，8人受傷。

賴姓男子因所載運的風扇掉落急煞車，疑與後方車禍有因果關係，但他卻未留下處置，遺留風扇便騎車離去。