後座掉落風扇釀6車8人傷 高雄騎士卻肇事逃逸下場慘了
高雄市三民區中華二路今天上午發生6輛機車追撞車禍，警方查出，賴姓男子騎車掉落風扇釀禍，造成後方6輛機車撞成一團8人受傷；他雖沒被撞上但未停留現場，涉嫌肇事逃逸，依公共危險罪嫌移送法辦。
今天上午7時許，賴姓男子（45歲）騎機車後座載風扇，行經高雄市三民區中華二路與十全二路口附近慢車道，疑未捆妥風扇，因風扇掉落緊急停車，後方機車騎士楊姓男子（35歲）急煞後未撞上他，但是楊後面的機車騎士煞車不及，造成楊姓男子等6輛機車撞成一團，8人受傷。
賴姓男子因所載運的風扇掉落急煞車，疑與後方車禍有因果關係，但他卻未留下處置，遺留風扇便騎車離去。
警方調查車禍原因，得悉賴男肇事逃逸，立刻調閱相關監錄系統畫面，查出他涉嫌肇事逃逸，循線通知他到案，查辦他涉嫌公共危險罪嫌，並依違反道路交通管理處罰條例開罰；因貨物不穩妥，行駛時顯有危險，可處3000元至1萬8000元罰鍰、駕駛人肇事致人受傷或死亡者，任意移動肇事車，可處3000元至9000元罰鍰，並吊銷其駕照。
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