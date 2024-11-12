機場撿到1袋免稅菸酒 外送員沒報警還抽了1條洋菸被判刑

曾姓外送員今年7月初前往桃園國際機場一航廈時，在入境大廳撿到內裝2瓶酒、2條菸的免稅物品，竟據為己有，桃園地院依侵占遺失物罪簡易判決，將曾男判罰金1萬元，得易服勞役10日，可上訴。

犯罪事實指出，39歲曾姓外送員今年7月7日下午因故前往桃園國際機場第一航廈，直到5點54分要離開時，在入境大廳慶賓租車櫃檯後方，拾獲黃姓男子遺失裝有CHOYA梅子酒1瓶、八海山純米大吟釀清酒1瓶、大衛杜夫香菸2條，價值2684元免稅商品1袋，沒交給服務台招領或報警，便將那袋菸酒拿走。

經黃姓失主報警協尋，航警局調閱監視器後，循線查到曾男，並查扣剩餘的免稅菸酒，除了1條洋菸被開封使用，其餘1瓶CHOYA梅子酒、1瓶八海山純米大吟釀清酒1瓶及1條大衛杜夫香菸，均發還給黃姓失主。

法官審酌，被告曾男拾獲黃男遺落機場的免稅商品後，本應交由所在警察機關或機場辦理失物招領，竟貪圖小利，任意將他人遺失物品侵占入己，欠缺法治及尊重他人財產權觀念，所為實屬不該。