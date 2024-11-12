快訊

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

機場撿到1袋免稅菸酒 外送員沒報警還抽了1條洋菸被判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾姓外送員今年7月初前往桃園國際機場一航廈時，在入境大廳撿到內裝2瓶酒、2條菸的免稅物品，竟據為己有，桃園地院依侵占遺失物罪簡易判決，將曾男判罰金1萬元，得易服勞役10日，可上訴。

犯罪事實指出，39歲曾姓外送員今年7月7日下午因故前往桃園國際機場第一航廈，直到5點54分要離開時，在入境大廳慶賓租車櫃檯後方，拾獲黃姓男子遺失裝有CHOYA梅子酒1瓶、八海山純米大吟釀清酒1瓶、大衛杜夫香菸2條，價值2684元免稅商品1袋，沒交給服務台招領或報警，便將那袋菸酒拿走。

經黃姓失主報警協尋，航警局調閱監視器後，循線查到曾男，並查扣剩餘的免稅菸酒，除了1條洋菸被開封使用，其餘1瓶CHOYA梅子酒、1瓶八海山純米大吟釀清酒1瓶及1條大衛杜夫香菸，均發還給黃姓失主。

法官審酌，被告曾男拾獲黃男遺落機場的免稅商品後，本應交由所在警察機關或機場辦理失物招領，竟貪圖小利，任意將他人遺失物品侵占入己，欠缺法治及尊重他人財產權觀念，所為實屬不該。

根據航警局提供的贓物領據顯示，被告侵占的遺失物已歸還，黃姓失主所受損害程度實已較微，兼衡被告坦認的犯後態度，以及警詢時自陳碩士畢業、從事外送員工作、家庭經濟狀況小康等情狀，量處適當之刑，並諭知易服勞役。

曾姓外送員在桃園機場第一航廈入境大廳撿到1袋免稅菸酒未招領，還抽了1條菸，桃園地院依侵占遺失物簡易判決，判罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。圖為入境大廳示意圖，記者陳嘉寧／攝影
曾姓外送員在桃園機場第一航廈入境大廳撿到1袋免稅菸酒未招領，還抽了1條菸，桃園地院依侵占遺失物簡易判決，判罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。圖為入境大廳示意圖，記者陳嘉寧／攝影

外送員 桃園地院 機場

延伸閱讀

只有正面一塊布！虞書欣「美背99.9%全空現身機場」身材超辣 清涼穿搭網看傻：這樣好嗎

外送員因「過多眼神接觸」遭停權5天 眾人傻眼：以後乾脆閉眼

影／行車糾紛...外送員噴辣椒水示威 遭19歲男載辣妹開車撞翻

俄羅斯遇最大規模無人機攻擊！摧毀70架烏國無人機 莫斯科3機場急關閉

相關新聞

後座掉落風扇釀6車8人傷 高雄騎士卻肇事逃逸下場慘了

高雄市三民區中華二路今天上午發生6輛機車追撞車禍，警方查出，賴姓男子騎車掉落風扇釀禍，造成後方6輛機車撞成一團8人受傷；...

台南女警自戕警大調查程序遭認定「有瑕疵」 校方回應會檢討

台南一名梁姓女警原就讀警大研究所，因被檢舉偷竊千元遭勒令退學，今年3月間女警舉槍自戕。監察院近期展開調查，發現警大處理梁...

網路賣家接單賣假車牌 500組偽造車牌仍路上趴趴走

高雄市警方執行「淨牌專案」追查車輛假車牌，查獲3名網路賣家接單後，疑向大陸訂假車牌轉售；3人至少賣出500多組汽車假車牌...

蘆洲台灣企銀大樓驚傳火警 火舌濃煙猛烈竄出消防灌救

新北市蘆洲區永樂街台灣企銀大樓今天上午發生火警，火舌及濃煙不斷從10樓處竄出，還傳出有民眾受困。新北市消防局獲報出動大批...

機場撿到1袋免稅菸酒 外送員沒報警還抽了1條洋菸被判刑

曾姓外送員今年7月初前往桃園國際機場一航廈時，在入境大廳撿到內裝2瓶酒、2條菸的免稅物品，竟據為己有，桃園地院依侵占遺失...

男子被控涉代操股票吸金逾上億 今開庭當庭認罪

台南市劉姓男子被控涉嫌代操股票吸金逾4億多元，受害人多達132人。台南地方法院今天上午在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。