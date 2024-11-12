快訊

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

男子被控涉代操股票吸金逾上億 今開庭當庭認罪

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市劉姓男子被控涉嫌代操股票吸金逾4億多元，受害人多達132人。台南地方法院今天上午在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案 ，劉姓男子等4名被告都當庭認罪，法官提示警方和調查人員查扣相關事證及被害筆錄，劉等人也沒有意見，法官開庭後宣布擇期再開庭。

檢方指控，劉姓男子（24歲）並非合法股票營業員，卻從2021年到2022年4月間，設立股票代操的社團，在LINE或臉書動態對外宣稱可短期代操作股票，每用可獲利3%至15%，換算月利率12%至60%，吸引132人投資共約4億多元。另同案被告黃女（23歲）、董女（29歲） 及何女（22歲）涉幫助劉男處理投資事宜也被檢方起訴。

台南地方法院今天上午9點30分在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案，劉姓男子及黃、董及何女4名被告都當庭認罪。楊姓男被害人說，劉男雖當庭認罪，之前與他達成民事和解，願意賠償他80多萬元，但他擔心劉沒錢賠償。據了解，132名被害人中部分和被告達成民事和解，但仍有多人仍在調解中。

據了解，劉姓男子被指控涉嫌代操股票，後來疑因投資失利捲款落跑，受害人逾百人，逃亡多日後，2022年5月13日在台北某飯店被逮捕。據了解，劉先前成立股票代操的社團，群組內超過500人，後來隨著股票市況轉差，投資人想拿回本金，但他卻一直拖延，後來甚至直接落跑，被害人到劉男家裡及他經營的洗鞋洗包店都找不到他，最後眾多受害人只能到台南市警四分局報案。

當時，偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查劉男到案說明。警方在台北一間四星級飯店逮到人，漏夜帶回台南追查資金流向。

台南市劉姓男子被控涉嫌代操股票吸金，受害人多達132人。台南地方法院今天上午在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案，劉姓男子等4名被告都當庭認罪。圖／本報資料照
台南市劉姓男子被控涉嫌代操股票吸金，受害人多達132人。台南地方法院今天上午在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案，劉姓男子等4名被告都當庭認罪。圖／本報資料照

台南 吸金 投資人 本金 營業員

延伸閱讀

桃園肉商涉詐吸金數十億「交保後神隱」 桃檢發布通緝

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

假借牛樟椴木契作吸金近10億案 竹檢偵結起訴40人

相關新聞

後座掉落風扇釀6車8人傷 高雄騎士卻肇事逃逸下場慘了

高雄市三民區中華二路今天上午發生6輛機車追撞車禍，警方查出，賴姓男子騎車掉落風扇釀禍，造成後方6輛機車撞成一團8人受傷；...

台南女警自戕警大調查程序遭認定「有瑕疵」 校方回應會檢討

台南一名梁姓女警原就讀警大研究所，因被檢舉偷竊千元遭勒令退學，今年3月間女警舉槍自戕。監察院近期展開調查，發現警大處理梁...

網路賣家接單賣假車牌 500組偽造車牌仍路上趴趴走

高雄市警方執行「淨牌專案」追查車輛假車牌，查獲3名網路賣家接單後，疑向大陸訂假車牌轉售；3人至少賣出500多組汽車假車牌...

蘆洲台灣企銀大樓驚傳火警 火舌濃煙猛烈竄出消防灌救

新北市蘆洲區永樂街台灣企銀大樓今天上午發生火警，火舌及濃煙不斷從10樓處竄出，還傳出有民眾受困。新北市消防局獲報出動大批...

機場撿到1袋免稅菸酒 外送員沒報警還抽了1條洋菸被判刑

曾姓外送員今年7月初前往桃園國際機場一航廈時，在入境大廳撿到內裝2瓶酒、2條菸的免稅物品，竟據為己有，桃園地院依侵占遺失...

男子被控涉代操股票吸金逾上億 今開庭當庭認罪

台南市劉姓男子被控涉嫌代操股票吸金逾4億多元，受害人多達132人。台南地方法院今天上午在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。