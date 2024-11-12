男子被控涉代操股票吸金逾上億 今開庭當庭認罪

台南市劉姓男子被控涉嫌代操股票吸金逾4億多元，受害人多達132人。台南地方法院今天上午在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案 ，劉姓男子等4名被告都當庭認罪，法官提示警方和調查人員查扣相關事證及被害筆錄，劉等人也沒有意見，法官開庭後宣布擇期再開庭。

檢方指控，劉姓男子（24歲）並非合法股票營業員，卻從2021年到2022年4月間，設立股票代操的社團，在LINE或臉書動態對外宣稱可短期代操作股票，每用可獲利3%至15%，換算月利率12%至60%，吸引132人投資共約4億多元。另同案被告黃女（23歲）、董女（29歲） 及何女（22歲）涉幫助劉男處理投資事宜也被檢方起訴。

台南地方法院今天上午9點30分在刑12庭開庭審理此違反銀行法等案，劉姓男子及黃、董及何女4名被告都當庭認罪。楊姓男被害人說，劉男雖當庭認罪，之前與他達成民事和解，願意賠償他80多萬元，但他擔心劉沒錢賠償。據了解，132名被害人中部分和被告達成民事和解，但仍有多人仍在調解中。

據了解，劉姓男子被指控涉嫌代操股票，後來疑因投資失利捲款落跑，受害人逾百人，逃亡多日後，2022年5月13日在台北某飯店被逮捕。據了解，劉先前成立股票代操的社團，群組內超過500人，後來隨著股票市況轉差，投資人想拿回本金，但他卻一直拖延，後來甚至直接落跑，被害人到劉男家裡及他經營的洗鞋洗包店都找不到他，最後眾多受害人只能到台南市警四分局報案。