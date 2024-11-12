怎麼飛進去的？國一車禍小客車「正中」衝入中央分隔島

中山高南下台南麻豆交流道附近，今上午發生2輛大貨車及2輛轎車事故，其中1輛轎車不偏不倚卡在中央分隔島內，讓路過用路人看傻，還有人以「用飛的」？直呼不可思議。

事故發生在今上午9點許，大貨車、轎車大小車輛擦撞打橫，分別佔用中線及內側車道，交通大打結，車陣回堵數公里遠，國道四隊警方更建議用路人提早自新營交流道改道。

事故現場狼籍一片，其中1輛白色馬自達CX3五門轎車，不明原因不偏不倚整輛車衝入中央分隔島內，且空間就剛剛好容納下車子，讓忙清理現場人員越看越百思不解。

還有人私下打趣，這駕駛技術真的是賽道級的，有如拍攝電影情節，竟一次就到位了。

不少鄉民也在地方臉書社團以「停錯地方」、「完美停車」、「飛進去的」、「另類停車場」回應，讓外界不可思議。