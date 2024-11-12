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高雄鹽埕停車場1男倒臥通道身亡 工人嚇壞急報警
高雄鹽埕區立體停車場今發現一名男性傷者，警方獲報後到場，經救護人員查看已無生命跡象，事後調閱監視器畫面，確認死者為57歲王姓男子，他從停車場8樓墜落，現場遺留個人物品，已通知家屬並報請檢察官相驗。
今早8時許，一名工人在立體停車場與大仁路公園旁狹小通道發現傷者，報警後由警消趕到現場確認，救護人員抵達時，該男子已明顯死亡，未再送醫。
警方表示，經查死者為57歲王姓男子，初步勘驗現場無打鬥痕跡，暫未發現有外力介入情事，警方擴大搜尋後，另在停車場8樓樓發現王男所遺留物品及字條，將報請高雄地檢署相驗釐清。
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