超有緣！北捷攻擊事件表揚 口罩伯曝蔣萬安父25年幫證婚

北捷上周五發生乘客持美工刀傷人，當時戴口罩「英勇阿伯」上前奪刀，其他民眾也幫將犯嫌壓制。市長蔣萬安今天上午市政會議，表揚英勇救人的北市警局警務正及兩位市民，分別頒發榮譽獎章、感謝狀，及終身、十年、四年捷運免費搭乘卡。

被網友封為「英勇阿伯」的北市警局警務正薛先得今天受訪時提到，他與蔣萬安市長一家很有緣，當年他結婚就是蔣孝嚴幫他證婚、祝福，今天到北市府，「感謝25年前在他台北婚宴上，為他主持及為他祝福的蔣孝嚴委員，更也感謝25年後的今天，頒獎給他的蔣萬安市長。」

薛先得說，這次的捷運傷人事件，也警民合作最高的肯定與鼓勵，尤其人生因緣際會，一日警察終身警察，雖我不認識你，但警察永遠守護你，給警察多多的支持與鼓勵，讓警察更有力。

他也回想當天他下班後要回家，在捷運板南線，突然其他列車跑來很多民眾很慌張，從我面前跑來、有跌倒、有尖叫，出於警察職責及好奇，知道前面車廂有人持刀傷人，本於警察職責義無反顧衝上前。

薛先得說，當他回家把事情告訴大女兒，大女兒將新聞放上群組，二女兒人在外面很擔心、緊張，問他「爸爸這麼危險，你在外面幹什麼？怎麼還不回家」，這是家人都會擔心的事，但身為警察或任何警察，發生這樣的狀況，一定都會義無反顧，保護車廂內的市民，也請各位市民，多給警察支持與鼓勵，讓警察更有力。

蔣萬安致詞表示，這次捷運攻擊事件，看到幾位民眾挺身而出應勇奪刀，壓制嫌犯，市府特別感謝，其中一位是台北市政府警察局薛先得警務正，還有鐵板燒師傅簡瀛祥，中醫師李主強，及一位低調的乘客朋友幫忙，大家毫不猶豫挺身而出，成功阻止暴力傷害擴大，確實值得市府肯定，也是守護市民安全的英雄，也是真正的勇者。

今天的表揚，警務正薛先得獲頒延平榮譽獎章：感謝狀、捷運終身免費搭乘票卡；鐵板燒師傅簡瀛祥獲頒例行榮譽獎章、蔣萬安市長感謝狀、捷運十年免費搭乘卡；中醫師李主強獲頒例行榮譽獎章、蔣萬安市長感謝狀、捷運四年免費搭乘票卡。