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國1轎車疑未注意衝撞緩撞車 波及小貨車致翻覆壅塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國道1號南向69.1公里處桃園市楊梅路段，今上午高公局委外巡查廠商欲撤離時，後方32歲張姓男子疑恍神，衝撞前方47歲葉姓緩撞車駕駛，再波及51歲劉姓小貨車駕駛，所幸葉、劉僅輕微擦挫傷未送醫，3人酒測值為0，目前狀況已排除。

今上午6時42分，高公局委外施工廠商於國道1號南向楊梅路段路面維修及巡查作業，正準備撤離，後方張男疑似恍神未注意車前狀況，撞擊高公局委外施工廠商葉男，並波及行駛於中線車道的劉男，導致劉男車輛翻覆，轎車車頭也幾乎全毀。

所幸張男及劉男有依規定繫上安全帶，僅輕微擦挫傷並表示無須送醫，3車駕駛酒測值均為0，現場因為有油漬，鋪木屑清理，並於7時39完全排除恢復通車，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警呼籲用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不疲勞駕駛，不分心不做其他事，施工上游都會有預告跟警示，駕駛人應提早變換車道因應，駕駛及前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，正確的駕駛習慣才能讓自己更安全。

國道1號南向69.1公里處桃園市楊梅路段，今上午發生追撞事故。記者翁唯真／攝影
國道1號南向69.1公里處桃園市楊梅路段，今上午發生追撞事故。記者翁唯真／攝影
國道1號南向69.1公里處桃園市楊梅路段，今上午發生追撞事故。記者翁唯真／攝影
國道1號南向69.1公里處桃園市楊梅路段，今上午發生追撞事故。記者翁唯真／攝影
國道1號南向69.1公里處桃園市楊梅路段，今上午發生追撞事故。記者翁唯真／攝影
國道1號南向69.1公里處桃園市楊梅路段，今上午發生追撞事故。記者翁唯真／攝影

國道 恍神 車道 高公局

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