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假刑警代管帳戶凍結管收 女子這動作保住積蓄

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市黃姓女子昨天遭詐欺集團謊稱，她遭人冒名申辦手機門號涉嫌洗錢，如不將帳戶內的錢提領，讓刑警保管以自清，帳戶將會被凍結管收。她半信半疑，途經派出所向值班警員諮詢，員警當場識破假檢警詐騙手法，及時保住她的積蓄。

黃姓女子昨天下午3點多接獲假檢警冒充是北市刑事警察周警官LINE的電話，內心相當惶恐，依照指示要到銀行提領帳戶內全部的存款，她的手機內還收到一張假冒警官的服務證，神情相當緊張，雙手發抖地走到台南市警二分局博愛派出所詢問。

黃女說，對方告訴她因為她個資及電信門號被詐欺集團盜用，所以她也是涉及刑案的共犯、而且帳戶被用來洗錢，檢警不排除她與詐欺集團配合犯罪的可能，如果要自清，必需持雙證件及名下銀行存摺，將帳戶內的現金全數提領出來，至指定處所讓刑警代保管監管，否則帳戶內的錢都會被凍結，還會遭到管收。

博愛派出所警員洪宇宏、洪嘉何告訴她，法院或刑警保管存款、凍結管收，這都是詐騙集團的話術，並以近期相關詐騙的案例說明 。黃女始恍然大悟，知道自己遇到了詐騙，她非常感謝員警，並表示若不是員警及時解說攔阻，帳戶內的積蓄可能就被騙走了。

警方說，檢警司法單位不會隨便把人抓起來關，更不會監管你的帳戶及金錢，民眾接到「檢警單位」「凍結管收帳戶」等詐騙電話關鍵字時，請撥打165反詐騙專線或110報案查證，勿因一時慌張匯款或交款而損失財物。

台南市黃姓女子遭到電信詐騙，她途經市警二分局博愛派出所向值班警員諮詢，員警當場識破假檢警詐騙手法，及時保住她的積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市黃姓女子遭到電信詐騙，她途經市警二分局博愛派出所向值班警員諮詢，員警當場識破假檢警詐騙手法，及時保住她的積蓄。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒刑警，利用LINE指示內容，誘騙黃姓女子。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒刑警，利用LINE指示內容，誘騙黃姓女子。記者黃宣翰／翻攝

台南 洗錢 詐欺 詐騙集團 警察

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