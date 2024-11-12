影／婦人誤信投資群組被騙175萬 警將計就計逮捕車手

台南市張姓婦人加入「網路投資群組」APP軟體，遭詐騙集團以投資未上市股票及飆股等話術騙取信任，2個多月來先後匯款10次及面交1次，損失175萬元。她發現該投資無法提領出金，驚覺受騙後報警，警方將計就計，昨天逮捕朱姓取款男車手法辦，警詢後依詐欺罪嫌法辦。。

張姓婦人於本月8日向台南市警一分局東門派出所接獲報案，她於9月初時，透過網路社群加入投資群組的APP，遭詐騙集團以「投資未上市股票」和「飆股高獲利」等話術蠱惑投資。

她從今年10月中旬開始至10月底，陸續至多家銀行匯款10次及面交1次，損失共計175萬元。近日張婦在操作該投資APP時，發現無法提領出金，且對方卻屢次推拖，這才驚覺自己遭詐騙，向警方報案。

東門派出所受理後立即成立專案小組展開調查，並與張婦保持密切聯繫。本月10日，詐騙集團再次聯繫張婦，要求補繳「新股申購款」85萬元，並約定昨天中午在東門路面交。所長陳宗鑫獲知訊息後，部署數名警力於雙方約定地點埋伏查緝。