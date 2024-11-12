高雄6機車追撞成團釀8傷 疑掉風扇急煞後車煞不及

高雄市三民區中華二路今天上午發生6輛機車追撞車禍，疑其中1名機車騎士載風扇掉落，緊急停車，導致後方機車煞車不及追撞成團，8人受傷，確實肇禍原因有警方調查中。

據警方了解，今天上午7時許，楊姓男子（35歲）騎機車在高雄市三民區中華二路與十全二路口，疑因緊急煞車，後方陶姓（49歲）、江姓（40歲）、譚姓（32歲）、黃姓（37歲）、陳姓（62歲）等男子騎機車因未保持安全距離煞車不及追撞，其中有人雙載，導致6輛機車追撞成團。

其中黃男摔車後右手脫臼，他後載的李姓男子（35歲）也身體多處擦挫傷，送高醫就醫歐，另陳姓男子男鎖骨骨折，送聯合醫院就醫，其餘5人也擦挫傷自行就醫。

警方據報，到場對6名騎士酒測，都無酒精反應。據了解，第一輛機車楊姓騎士發現前方有人疑騎車載風扇掉落停車，他急煞後，第二輛機車陶男未保持安全距離撞上而釀禍，確實肇禍原因待警方調查。