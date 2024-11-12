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高雄傳爆炸火警 九旬老翁逃出兒子受困獲救

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區大順二路巷弄，今天凌晨疑發生爆炸火警；黃姓住戶家透天樓房1樓起火，延燒2樓。警消到場，九旬屋主已逃出，兒子受困獲救送醫，無生命危險。鄰居稱曾聽見爆炸聲，確實起火原因由消防局調查中。

今天凌晨零時50分許，在高雄市三民區大順二路425巷8弄1棟2樓加蓋3樓鐵皮屋的透天樓房，突然冒出濃煙，鄰居趕緊向119求救。

消防局出動17車42人趕赴滅火，發現濃煙竄出，黃姓屋主（90歲）已由屋內逃出，稱他因為住在1樓前方的房間，能夠馬上逃出，但兒子（63歲）受困1樓屋後，情況危急。

消防隊員立刻布水線進屋搶救，發現1樓廚房燃燒冰箱、瓦斯桶，直到凌晨1點26分撲滅火勢，自屋後救出黃翁的兒子，無明顯外傷，能自行走動，立刻將他預防性送往高醫急救，無生命危險。

黃翁稱他不清楚廚房會突然冒起火，隔壁鄰居稱，曾聽到疑似瓦斯爆炸聲響。警消表示，確實起火原因待火調人員調查。

高雄市三民區大順二路425巷今天凌晨傳出火警，一對父子獲救。記者林保光／翻攝
高雄市三民區大順二路425巷今天凌晨傳出火警，一對父子獲救。記者林保光／翻攝
高雄市三民區大順二路425巷今天凌晨傳出火警，一對父子獲救，鄰居稱曾聽見爆炸聲響。記者林保光／翻攝
高雄市三民區大順二路425巷今天凌晨傳出火警，一對父子獲救，鄰居稱曾聽見爆炸聲響。記者林保光／翻攝

爆炸 鄰居

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