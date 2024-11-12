屏東住宅火警 男疑折返救貓亡

屏東市崇明四街昨天清晨發生火警，起火戶整棟都被濃煙熏黑，死者吳男疑為了救貓折返又進入屋內，受困三樓陽台，消防人員救出送醫不治。記者劉星君／攝影 屏東縣屏東市崇明四街一棟透天厝昨清晨失火，波及兩旁住戶；火災發生時吳姓屋主一家四口原被鄰居喚醒順利逃出，但吳男二兒子疑為了救貓又折返火場，結果受困三樓陽台，消防人員救出已無生命跡象，送醫不治。

警、消調查，該處是一整排五層樓高連棟式透天厝，一樓大門口有樓梯，後方為車庫，吳家位在中間位置，夫妻育有三名兒子，老么在外地工作，老大、老二同住，平日從事電梯相關工程。

昨天清晨四時許，吳家一樓車庫冒出濃煙，鄰居聞到味道發現起火，按電鈴叫醒吳家人逃生；該處每戶樓頂連通，吳姓夫妻和兩名兒子分別爬上頂樓從別戶下樓，順利脫困。

但消防人員到場後，吳姓男子突說「兒子又折返回去要救貓！」消防員冒險進入火場搜救，因一樓堆放雜物，屋內樓梯窄小，且扶手都是木材質助燃，救援困難，最後在三樓前陽台發現卅歲的吳男二兒子，已無生命跡象，送醫不治。

吳男妻子和大兒子也送醫，吳妻昨上午出院，大兒子住院觀察；鄰居有三人在逃生時遭濃煙嗆傷，送醫後無大礙。

消防局火調科昨到場採證，發現一樓車庫存放蓄電池，三輛機車燒毀剩下骨架，研判是起火點；二樓是客廳，三、四樓是臥室，現場燃燒面積二四○平方公尺。

消防局說，火災時以逃生為優先，切勿再重返現場，一般火場高溫四百到五百度，加上濃煙密布，非常危險，若有貓狗或重要財物搶救，務必等消防人員到場。