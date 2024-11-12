台積高雄整地 又見未爆彈

台積電楠梓科學園區前身為高雄煉油廠，現正進行P1、P2廠施工中，昨天包商整地時發現一顆未爆彈。（紅圈處）記者石秀華／翻攝 台積電於高雄楠梓科學園區興建施工P1、P2廠，8月才發現未爆彈的彈藥殘體，昨傳出包商整地時再次發現1顆未爆彈，外觀鏽蝕嚴重。警方通知陸軍八軍團處理，經確認不具引信，無危安顧慮，軍方載回並擇期銷毀。

楠梓科學園區前身為中油高雄煉油廠，目前由高市工務局新工處委託包商進行整治整地工程。據了解，因以前是日本海軍油庫，日治時代常被轟炸，才會遺留未爆彈。

今年8月26日工人整地時，在煉油廠西區發現重達1千磅、疑二戰時期未爆的彈藥殘體，外觀鏽蝕嚴重且不具引信，軍方已載回左營庫房存放。

昨上午9時35分許，包商再度發現1顆未爆彈，嚇得報案，警方在現場圍起封鎖線紅色標的標線，旗山區八軍團未爆彈處理小組人員趕赴現場。

陸軍八軍團指揮部指出，派遣未爆彈處理小組鑑定，確認是早期遺留500磅空用炸彈殘體1發，彈體嚴重鏽蝕，引信斷裂，批號不明，因彈體幾乎已沒火藥了，無危安顧慮，已移運入庫妥存，將依程序擇期銷毀處理。

高市經發局說，中油高雄煉油廠施工團隊發現1枚「空用炸彈（廢彈）」，依標準作業程序通報市府、國防部等相關單位，昨中午11時前後拆除並交由軍方運離，施工團隊已恢復現場清理工作，並按計畫推進施工。