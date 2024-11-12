新聞眼／高雄又見行人地獄 市府態度冷漠

高市88歲王姓老婦10月26日從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道，遇人行道施工封路（如圖）、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王遭撞擊送醫不治。記者石秀華／翻攝 高雄88歲婦人遇上施工、砂石車臨停，被迫走到馬路，竟斷魂在最熟悉的回家路。從砂石車駕駛到工地交管，一連串疏失犧牲行人的權益，然而事發迄今半個月，高市府各單位還在釐清「由誰究責」，冷漠的態度，如何擺脫行人地獄惡名？

依事發監視影像，王姓老婦從早市賣菜收工後走在人行道，前方封路施工，只好繞道走上馬路，為了清運臨停的砂石車要走往更路中間，除了最直接的肇事駕駛沒有行人優先觀念，直接左切發生事故，現場封路的自來水工程、負責清運颱風堆置的斷枝業者，對於行人可使用的人行道、路面空間，都未保有相當的尊重及警覺，第一時間就嚴重壓縮行人路權。

依常情而論，一般建築工地大車進出，現場須交管指揮交通，老婦家屬告知本報記者，「直到去現場招魂才看到有交管人員」，警方透過監視畫面發現，王姓老婦出事後，在巷弄的交管人員才衝出查看，都凸顯施工單位疑便宜行事，未以行人安全為優先考量。

施工封路範圍有無考量行人、在場交管人員疑未顧及、砂石車臨停地點合理性、砂石車駕駛起步沒注意周邊情況，一連串疏漏，讓老婦逐步掉入行人地獄陷阱，只是上月26日事發，未見市府相關單位著手追查、檢討現場施工安全是否亦有疏失，僅歸為死亡車禍，交給警方依刑事事件處理，令人感到冷眼以對。

高雄曾被爆出標線型人行道狹窄，還有電箱等障礙物，另有網路影片曝出女子於中正路、五福路口走行穿線，許多騎士不斷從她前後鑽過，類似行人地獄情況重複上演，此次更讓老婦無辜喪命；市長陳其邁施政雖喊出的「緊緊緊」口號，實際上市府單位一再再忽視行人安全該有的作為與檢討，不論冷漠或無知，恐都成了間接殺手。