婦繞道馬路遭撞死 高市罰水公司

高市88歲王姓老婦10月26日從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道，遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意（紅圈處）仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝 高市88歲賣菜王姓老婦上月26日下午徒步行經民生一路人行道，遇施工封路而迫使走到馬路，卻遭臨停的砂石車起步撞上身亡，事發逾半個月，高市府無認定具體疏失，直到昨表示，水公司未做好交維計畫將開罰，交管部分會再裁量。

王姓婦人案發當天在市場賣完菜，走路回家發生意外，當時民生一路人行道被交通錐擋道，一旁還有砂石車暫停路邊紅線。

自來水公司昨解釋，案發處是第七區管理處正進行人行道汰換管線，有申請路權，案發當天沒施工，但因有部分磚塊尚未鋪設，蓋上鐵板後，在施工處以交通錐連桿圈圍，並預留騎樓部分供行人通行。

據了解，砂石車則是受雇前去1處廢棄招待所，清運山陀兒颱風過後堆置廢棄物的用地，此處日前已被高雄市某建商買下。

對於自來水公司施工維護措施是否有疏失，交通局直至本報追問才主動了解，認定自來水公司未依施工交維計畫，作好行人引導，致發生死亡事故，開出最高罰則8萬元。交通局表示，各施工交維計畫，已嚴格要求留設人行通道與引導，另針對各工區交維施作情形，將派員加強稽查，以確保施工單位落實交維計畫。

市府勞檢處則表示，依據事故畫面，意外現場有交通錐，沒人指揮，可依法裁量，因已進入司法程序，先交由司法單位釐清。

王姓老婦的孫子王男對於阿嬤賣菜辛苦一輩子，好不容易經家人勸說將在年底退休、攤位也已盤讓，沒想到，當天走在每天必經的回家之路卻因施工被迫繞路，不幸命喪砂石車輪下，感到不捨。王男昨說，家屬認為包商未做好交管，砂石車張姓司機有過失致死的刑責，會先對包商和司機提民事求償。

律師吳春生表示，如果道路主管機關對該路段的安全管理欠缺必要的注意，可依國家賠償法第3條規定聲請國賠，此案水公司、砂石車司機若被認定有疏失，也須負連帶民事賠償責任，且交管人員、砂石車司機恐怕負過失致死刑責。