聽新聞
0:00 / 0:00

婦繞道馬路遭撞死 高市罰水公司

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻王勇超／高雄報導

高市88歲王姓老婦10月26日從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道，遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意（紅圈處）仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道，遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意（紅圈處）仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲賣菜王姓老婦上月26日下午徒步行經民生一路人行道，遇施工封路而迫使走到馬路，卻遭臨停的砂石車起步撞上身亡，事發逾半個月，高市府無認定具體疏失，直到昨表示，水公司未做好交維計畫將開罰，交管部分會再裁量。

王姓婦人案發當天在市場賣完菜，走路回家發生意外，當時民生一路人行道被交通錐擋道，一旁還有砂石車暫停路邊紅線。

自來水公司昨解釋，案發處是第七區管理處正進行人行道汰換管線，有申請路權，案發當天沒施工，但因有部分磚塊尚未鋪設，蓋上鐵板後，在施工處以交通錐連桿圈圍，並預留騎樓部分供行人通行。

據了解，砂石車則是受雇前去1處廢棄招待所，清運山陀兒颱風過後堆置廢棄物的用地，此處日前已被高雄市某建商買下。

對於自來水公司施工維護措施是否有疏失，交通局直至本報追問才主動了解，認定自來水公司未依施工交維計畫，作好行人引導，致發生死亡事故，開出最高罰則8萬元。交通局表示，各施工交維計畫，已嚴格要求留設人行通道與引導，另針對各工區交維施作情形，將派員加強稽查，以確保施工單位落實交維計畫。

市府勞檢處則表示，依據事故畫面，意外現場有交通錐，沒人指揮，可依法裁量，因已進入司法程序，先交由司法單位釐清。

王姓老婦的孫子王男對於阿嬤賣菜辛苦一輩子，好不容易經家人勸說將在年底退休、攤位也已盤讓，沒想到，當天走在每天必經的回家之路卻因施工被迫繞路，不幸命喪砂石車輪下，感到不捨。王男昨說，家屬認為包商未做好交管，砂石車張姓司機有過失致死的刑責，會先對包商和司機提民事求償。

律師吳春生表示，如果道路主管機關對該路段的安全管理欠缺必要的注意，可依國家賠償法第3條規定聲請國賠，此案水公司、砂石車司機若被認定有疏失，也須負連帶民事賠償責任，且交管人員、砂石車司機恐怕負過失致死刑責。

人行道 水公司 砂石

延伸閱讀

施工被迫走馬路…高雄婦命喪砂石車輪下 律師：家屬可提國賠

高市國際特搜隊整備完成 待命救援古巴強震

即時短評／高市施工忽視行人權益 是冷漠還是無知

傳充電樁肇禍？高市鼓山清潔隊凌晨起火損失破百萬 環局：調查中

相關新聞

婦繞道馬路遭撞死 高市罰水公司

高市88歲賣菜王姓老婦上月26日下午徒步行經民生一路人行道，遇施工封路而迫使走到馬路，卻遭臨停的砂石車起步撞上身亡，事發...

新聞眼／高雄又見行人地獄 市府態度冷漠

高雄88歲婦人遇上施工、砂石車臨停，被迫走到馬路，竟斷魂在最熟悉的回家路。從砂石車駕駛到工地交管，一連串疏失犧牲行人的權...

公務員疑遭職場霸凌亡 前勞動部長許銘春說話了

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名人員4日被發現在辦公室死亡，警方排除外力介入，一名疑似他的同事的網友在社群平台Th...

李多慧遭跟蹤、偷拍淚灑警局 新北警鎖定1女要求到案說明

南韓籍職棒啦啦隊員李多慧疑遭跟蹤，向新北婦幼隊報案，三重警分局表示，已依涉嫌跟蹤的租賃車鎖定租車女子，今天製發通知書要求...

影／老翁快速道路、國道一路逆向6公里 汽車閃避不及遭擦撞

真是太驚險！ 72歲陳姓老翁稱因精神不佳，今天下午2時多，從台88潮州段逆向行駛轉進國道三號竹田系統北向車道一路逆向往南...

新店北宜路驚見落石 2名女騎士下班行經遭砸摔車

新北市新店區北宜路今天傍晚發生落石砸傷騎士意外，36歲廖女與45歲楊女騎機車行經北宜路18.5公里處時，路旁山坡突有落石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。