李多慧遭跟蹤、偷拍淚灑警局 新北警鎖定1女要求到案說明

南韓籍職棒啦啦隊員李多慧疑遭跟蹤，向新北婦幼隊報案，三重警分局表示，已依涉嫌跟蹤的租賃車鎖定租車女子，今天製發通知書要求到案說明，全案朝跟騷法偵辦。

李多慧騎機車環島返家，返抵三重租屋處前，疑似遭到一輛白色轎車長時間尾隨，甚至有綠衣女子於近處拍攝，她自覺害怕，向新北市警察局婦幼警察隊報案，受訪時還淚灑警局。

新北市長侯友宜今天表示，警方已受理報案，全力追查，依法辦理。

據了解，涉及跟蹤李多慧的是一男一女，警方查出涉案車輛是租貸車，循線鎖定租車的女子身分，今天已製發通知書，要求涉案行為人於14天內到案說明。

警方表示，全案將依跟蹤騷擾防制法偵辦，由於當事人提出刑事告訴，警方將會通知行為人到案說明，若無正當理由就會開立書面告誡，詢後也會將行為人函送檢方偵辦。