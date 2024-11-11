影／老翁快速道路、國道一路逆向6公里 汽車閃避不及遭擦撞

真是太驚險！ 72歲陳姓老翁稱因精神不佳，今天下午2時多，從台88潮州段逆向行駛轉進國道三號竹田系統北向車道一路逆向往南行駛共6公里，在國道三號北向419.7公里處，擦撞到閃避不及劉男駕駛的車輛，幸無人受傷，警方調查兩輛車均無酒駕。

國道第五公路警察大隊指出，72歲陳姓老翁因精神狀態不佳，駕駛汽車從台88潮州端逆向駛入復轉進國道3號竹田系統北向車道逆向往南行駛，行經國道3號北上419.7公里時，與50歲劉男駕駛汽車發生碰撞後仍持續行駛至北向420公里處，遭警方巡邏車攔停，無人員受傷。

警方調查，陳姓老翁在台88快速道路逆向1公里，國道3號部分逆向行駛5公里。陳男的駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款（違規逆向行駛）規定，警方規定舉發；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，待調查後倘有涉嫌再移送地檢署偵辦。

國道警方呼籲，用路人如在高速公路行駛途中發覺自己逆向行駛，請立即靠邊停車找尋較安全的處所避難，並開啟危險警告燈，同時車輛前方擺放車輛故障標誌，車上人員趕緊下車找尋安全處所等候，並撥打110或1968請求協助。

陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝 陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝

陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝 陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝