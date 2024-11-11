快訊

7旬翁台88轉進國道「一路逆向6公里」 汽車閃不及擦撞畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／老翁快速道路、國道一路逆向6公里 汽車閃避不及遭擦撞

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

真是太驚險！ 72歲陳姓老翁稱因精神不佳，今天下午2時多，從台88潮州段逆向行駛轉進國道三號竹田系統北向車道一路逆向往南行駛共6公里，在國道三號北向419.7公里處，擦撞到閃避不及劉男駕駛的車輛，幸無人受傷，警方調查兩輛車均無酒駕。

國道第五公路警察大隊指出，72歲陳姓老翁因精神狀態不佳，駕駛汽車從台88潮州端逆向駛入復轉進國道3號竹田系統北向車道逆向往南行駛，行經國道3號北上419.7公里時，與50歲劉男駕駛汽車發生碰撞後仍持續行駛至北向420公里處，遭警方巡邏車攔停，無人員受傷。

警方調查，陳姓老翁在台88快速道路逆向1公里，國道3號部分逆向行駛5公里。陳男的駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款（違規逆向行駛）規定，警方規定舉發；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，待調查後倘有涉嫌再移送地檢署偵辦。

國道警方呼籲，用路人如在高速公路行駛途中發覺自己逆向行駛，請立即靠邊停車找尋較安全的處所避難，並開啟危險警告燈，同時車輛前方擺放車輛故障標誌，車上人員趕緊下車找尋安全處所等候，並撥打110或1968請求協助。

陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝

陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上。記者劉星君／翻攝

陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上跟劉姓男子駕駛白色車輛發生擦撞。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上跟劉姓男子駕駛白色車輛發生擦撞。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上跟劉姓男子駕駛白色車輛發生擦撞。記者劉星君／翻攝
陳姓老翁駕駛汽車逆向行駛在國道上跟劉姓男子駕駛白色車輛發生擦撞。記者劉星君／翻攝

國道 車禍 逆向

延伸閱讀

大型車國道撞死行人 駕駛下車查看4分鐘肇逃判無罪

國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵

屏東縣唯二車站商場走過疫情低潮 業績恢復疫前水準

大車底下救出傷者！國道聯結車、油罐車等6車重大車禍 2死1命危、4傷送醫

相關新聞

草嶺古道驚傳水牛失控攻擊！女遊客遭捅臀、腹穿刺傷住院7天

宜蘭與新北交界的草嶺古道驚傳水牛攻擊遊客，40歲吳小姐與家人前往草嶺古道賞芒踏青，竟遭水牛以牛角攻擊，捅傷左臀與左腹皮開...

李多慧遭跟蹤、偷拍淚灑警局 新北警鎖定1女要求到案說明

南韓籍職棒啦啦隊員李多慧疑遭跟蹤，向新北婦幼隊報案，三重警分局表示，已依涉嫌跟蹤的租賃車鎖定租車女子，今天製發通知書要求...

影／老翁快速道路、國道一路逆向6公里 汽車閃避不及遭擦撞

真是太驚險！ 72歲陳姓老翁稱因精神不佳，今天下午2時多，從台88潮州段逆向行駛轉進國道三號竹田系統北向車道一路逆向往南...

新店北宜路驚見落石 2名女騎士下班行經遭砸摔車

新北市新店區北宜路今天傍晚發生落石砸傷騎士意外，36歲廖女與45歲楊女騎機車行經北宜路18.5公里處時，路旁山坡突有落石...

北市關渡宮前持剪傷人 莽男稱「心情不佳」遭依兩罪送辦

張姓男子日前在台北市關渡宮前持剪刀攻擊林姓男子，導致林男頭部受傷流血，員警獲報介入，發現張、林2人互不相識，張稱與家人吵...

苗栗中港溪不平靜 73歲老翁釣魚溺斃、18歲機車騎士落水重傷

苗栗縣中港溪流域今天不平靜，一名73歲釣客被發現溺斃，另名18歲曾姓男子騎車發生事故，墜落9公尺橋下水潭，受重傷加護病房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。