草嶺古道驚傳水牛失控攻擊！女遊客遭捅臀、腹穿刺傷住院7天

宜蘭與新北交界的草嶺古道驚傳水牛攻擊遊客，40歲吳小姐與家人前往草嶺古道賞芒踏青，竟遭水牛以牛角攻擊，捅傷左臀與左腹皮開肉綻、血流不止，甚至還有肉末外溢，所幸未傷及內臟，東北角風管處除了慰問保險理賠，兩縣市農政單位也將展開追查，不排除開罰管理不善的飼主。

最近正是草嶺古道芒花季，登山遊客增多，傳出駭人聽聞的水牛攻擊意外。家住台北的吳小姐告訴媒體，11月5日下午2點多和家人到草嶺古道爬山，到埡口觀景亭時，沒有任何牛隻告示警語（僅落石警語牌），約6、7隻水牛同時從山上走下來，突然其中1隻水牛不明原因發狂，她被牛角從後方撞到在地，導致左腹及左臀穿刺傷，一時無法動彈，血流一地，肉末外溢。

她說，家人飽受驚嚇，緊急呼叫救護車送往杏和醫院，但因怕傷及腹腔內，又轉送羅東博愛醫院急診，詳細檢查後所幸沒有傷到內臟及骨頭，但因深度太深需觀察，怕感染而住院7天，直到今天出院，回想起來仍心有餘悸。

吳小姐說，當下救護車人員及家人有通報大里及福隆遊客中心，其大里遊客中心主任及東北角風景區管理處科長前來關心慰問，表示牛隻有飼主飼養；此事也有遊客討論，山上應該要設有柵欄，牛才不會走到這麼下方的區域，不知為何那天牛群會走到埡口觀景亭下方攻擊她，希望相關單位重視此牛群問題，多宣導或告示牌或柵欄提醒遊客，才不會有再下一個遊客發生同樣事件。

觀光署東北角風管處已通知保險公司處理賠償事宜，未來也會再增設告示牌。由於牛隻有飼主，後續將與宜蘭與新北市農政單位調查牛主人，依法開罰，近日也將開會研議，要求農戶日後加強管理，同時提醒遊客在野外遇見牛群時，遵守不餵食、不親近、不打擾原則，保持安全距離，避免遭受攻擊。

草嶺古道驚傳水牛捅傷女遊客的左臀與左腹，皮開肉綻，新北市與宜蘭縣農政單位將展開追查，不排除開罰飼主。圖／讀者提供 草嶺古道驚傳水牛捅傷女遊客的左臀與左腹，皮開肉綻，新北市與宜蘭縣農政單位將展開追查，不排除開罰飼主。圖／讀者提供