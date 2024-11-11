北市關渡宮前持剪傷人 莽男稱「心情不佳」遭依兩罪送辦

張姓男子日前在台北市關渡宮前持剪刀攻擊林姓男子，導致林男頭部受傷流血，員警獲報介入，發現張、林2人互不相識，張稱與家人吵架心情不好才犯案，警詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌將其送辦。

警方調查，北投分局關渡派出所11月7日深夜11時許獲報，關渡宮前美食廣場有人遭攻擊受傷，員警到場發現，45歲張男持剪刀攻擊45歲林男，導致林男頭部受撕裂傷流血，經救護人員初步包紮已無生命危險，後續協助林男送醫治療。

林男向員警表示，他與親友在關渡宮附近散步，與張男互不相識，卻突遭張男攻擊；張男初步供稱，因與家人吵架，心情不好，所以帶著剪刀外出，隨機傷人洩憤。