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苗栗中港溪不平靜 73歲老翁釣魚溺斃、18歲機車騎士落水重傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣中港溪流域今天不平靜，一名73歲釣客被發現溺斃，另名18歲曾姓男子騎車發生事故，墜落9公尺橋下水潭，受重傷加護病房觀察治療，兩案都由警方調查處理中。

戴姓老翁昨天就出門釣魚後失聯，家屬今天中午12點39分報案，發現他最後身影在中港溪頭份大橋附近，並在岸邊發現釣具，卻未見蹤影，警方通報苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊人車搜救，並動用空拍機，下午近2點發現他溺水死亡多時，警方報請檢察官相驗調查。

另外，曾男今天騎機車在台3線104.2公里三灣鄉十鼓農路口，與同向右轉農路的皮卡車相撞，曾男連人帶車噴飛，機車卡在路邊護欄，曾男飛落9公尺路旁橋下水潭，消防人員據報趕到現場，使用吊臂及籃式擔架，吊掛曾男地面後送頭份為恭醫院。

曾男的右側血胸、右大腿骨折，意識清楚轉加護病房觀察治療，駕駛比卡車的林姓男子（65歲）沒有受傷，曾男及林男警方酒測值0，案由警方進一步調查處理中。

18歲曾姓男子今天中午在苗栗縣三灣鄉台3線、十鼓農路口騎車發生事故，曾男墜落9公尺橋下水潭，受重傷加護病房觀察治療。圖／民眾提供
18歲曾姓男子今天中午在苗栗縣三灣鄉台3線、十鼓農路口騎車發生事故，曾男墜落9公尺橋下水潭，受重傷加護病房觀察治療。圖／民眾提供
73歲老翁昨天釣魚未歸，今天被發現溺斃在中港溪頭份大橋下游。圖／民眾提供
73歲老翁昨天釣魚未歸，今天被發現溺斃在中港溪頭份大橋下游。圖／民眾提供

加護病房 苗栗縣 頭份

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