女草嶺古道爬山突遭猛撞！驚見水牛狠瞪嚇到忘了痛 腹臀穿刺傷住院7天

吳姓女子日前到草嶺古道爬山，背後突遭水牛以牛角攻擊，左腹部和左臀受到穿刺傷，鮮血直流，所幸沒有傷到內臟，送醫治療後，為避免感染住院7天，直到今天才出院。

吳女今天表示，5日和母親及阿姨前往草嶺古道爬山，走到埡口觀景亭時，看到一群6隻、7隻水牛從桃源谷方向，一邊吃草一邊走下來，當時她走在觀景亭旁邊的石階，母親在後面步行至觀景亭。

吳女說，因位處制高點，她拿起手機拍照時，突然背後被大力撞擊，接著她跌倒在地上滾了一下，轉身後，驚見1隻水牛瞪著她，當下驚嚇程度大於疼痛感，擔心再度遭攻擊且後面是懸崖，她趕緊起身退到景觀亭，牛隻才未追過來。

吳女表示，她停下後一度痛到無法再移動只好先站著，過一陣子才敢慢慢移動，後來發現她的左腹部和左臀受到穿刺傷，救護車先將她送到礁溪杏和醫院急救，由於傷勢嚴重，隨即轉到羅東博愛醫院，所幸經檢查後沒有傷到內臟，但為避免傷口感染住院7天，今天才出院。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處副處長吳建志表示，接獲通報後立即派員前往醫院慰問吳女，同時聯繫保險公司辦理出險事宜，隔天並派員沿線檢視草嶺古道相關警示牌，現場先前已在8處設立警示牌，提醒遊客遇到牛隻要保持距離，另請2處遊客中心服務人員加強為遊客說明。

至於牛隻管理部分，吳建志表示，今年5月已邀請新北市和宜蘭縣相關單位開會討論，14日也會再邀集相關單位，討論加強農戶和牛隻管理等議題。