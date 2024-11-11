勞動部公務員亡 分署長遭爆下封口令…音檔荒謬對話曝光

勞動部勞動力發展署北分署資訊室一名年約40歲吳姓資訊分析師，疑似不堪職場霸凌，11月4日在辦公室上吊輕生。新北市議員李宇翔將矛頭指向分署長謝宜容，指控她霸凌、當土皇帝，事發當天下封口令，還稱透過通靈人轉述，稱死者感謝北分署給他很多的愛，實在荒謬。

吳姓資訊分析師疑似不堪職場霸凌，11月4日在辦公室上吊輕生。吳男年約40歲，尚未結婚，與父母同住在板橋，上班勤奮時常加班，卻先打下班卡再繼續工作，導致加班沒有證據。而輿論將霸凌矛頭指向的謝宜容，據悉是由勞動部前部長許銘春擢拔，也是勞發署長蔡孟良的愛將。

有北分署同事在社群平台發文指，吳男原本有機會調走，但同事慰留才繼續留下來，但長官各種莫名其妙、自以為是，以為可以領先超越其他機關，又非常離譜要求，同時持續被長官歇斯底里破口大罵。沒想到吳男輕生離世後，長官約大家談話，以為要安慰同事，卻是要求大家噤聲。

李宇翔今揭，事發當天謝宜容找三樓所有員工談話音檔，音檔中謝語帶哽咽說，吳男的輕生對她及同事是很大傷痛，第一時間都在協助家屬，而筆錄中在吳男包包中發現兩封遺書，一封是給父母的，一封是給北分署，並說家屬唯一的要求，是低調處理不對外。

謝宜容在音檔中稱，葬儀社有位通靈的人跟吳男對話，他請通靈人轉達感謝父母，感謝北分署給他很多的愛。謝頻說，「我不允許大家在外說嘴什麼職場霸凌，這不是事實」，要求不准內部討論，「甚至對外，我絕對不允許」。

李批，吳男上吊輕生是多大冤屈，謝卻稱有通靈人轉達吳走得很安詳、北分署給他很多的愛等語，實在荒謬。而事情爆發後，直到今日才要求謝休假一周靜待調查，但不適任官員應立刻拔官法辦。

勞動部勞動力發展署北分署僅說，靜待勞動部的調查，不便發表意見。