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高雄偏鄉驚見神鬼女魚販 月息10%吸金破6千萬元「人間蒸發」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄湖內地區傳出有楊姓魚販訛詐顧客，楊女自稱認識漁會高層，若投入10萬元，每月可領到1萬元「被動收入」，有人陸續投入數十、數百萬元，結果楊女上月底人間蒸發，被害人陸續報案受騙，警方已受理，並報請檢察官指揮偵辦。

楊女在湖內區一甲一帶擺攤多年，頗受附近顧客信賴，近3年來，楊女自稱認識漁會高層，可領高額優惠存款利率，若投入10萬8000元，每月估可領到1萬元利息

由於利率誘人，陸續有顧客聽信楊女說法，投入家當、棺材本，起初還有領到利息，但上月底楊女卻人間蒸發，多名顧客聯繫楊女找不到人，憑著她押印的本票地址找人，發現地址只是一片空地，才驚覺遇到詐騙

一名蕭姓男子，投入20多萬元，後來家族親友也參與投資，全家估投入千萬元，如今能否討回還不知道。

蕭男說，最近陸續有被害人報案，他們有親友到派出所，才發現有其他受害人被騙，目前遭詐人數暴增，其中一名老翁據聞受騙金額高達1500萬。

蕭男說，楊女年約64歲，看起來很認真、老實，他們也是認識很久才相信她，誰知道本票地址是假的，留得路竹住處地址也是假的，根本就是設局讓他們落入陷阱，粗估至少25人受騙，金額逾6000萬元。

高雄市警方今證實有接獲報案，並報請檢察官指揮偵辦，目前被害人數、金額仍在釐清中，提醒民眾切勿聽信來路不明的投資手段，以免落入陷阱。

湖內分局外觀。本報資料照片
湖內分局外觀。本報資料照片

利息 吸金 檢察官 詐騙

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