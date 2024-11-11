李多慧遭跟拍嚇壞報案落淚 網媒回擊「遠距拍攝合於法規」

職棒味全龍啦啦隊女神李多慧，前天晚間遭跟蹤拍攝一個半小時還跟至住家，李多慧嚇得昨天至新北警婦幼隊報案提告跟騷法。新北警獲報調查發現疑似媒體跟拍，壹蘋新聞網今天聲明表示以遠距離方式觀察其行車狀況，均於公開場所過程合於法規。

李多慧昨天下午在經紀公司陪同下，前往新北市警察局婦幼隊提告遭跟蹤拍攝，婦幼隊受理後與三重分局展開偵辦，經調閱監視器鎖定車號發現是租賃車牌，經調查應是媒體人員跟拍。警方立即寄發通知書給租車的個人及拍攝李多慧的綠衣女子傳喚到案說明。

壹蘋新聞網今天發聲明表示，公司記者以遠距離方式觀察其行車狀況，期間僅約一小時半，並未如李多慧所言跟拍多日，觀察期間均於公開場所進行，過程均合於法規。另外記者於李女駕駛機車期間，目睹李女及其同行友人有多次違反道路交通管理處罰條例及菸害防制法之行為，李多慧身為台灣知名機車廠牌之廣告代言人，行車是否違規攸關企業形象，係屬可受公評之事。

壹蘋新聞網指出，李女騎乘其代言之機車外觀特徵明顯，觀察期間李女全程笑容可掬，一路上不時有粉絲認出，記者於觀察過程均與李女保持一定距離，並未與李女有任何接觸，亦未做出任何令李女畏懼之行為。壹蘋將於收到通知後，委任律師並提出相關資料以協助釐清並還原真相，另就網友對於公司同仁不理性之謾罵、攻擊行為，將採取可行之法律途徑以保障同仁之權利。