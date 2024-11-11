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男童騎單車遭撞亡…告別式師生掉淚 肇事駕駛低調捻香放5千元白包
台中11歲黃姓男童3日騎乘腳踏車外出時在路口發生車禍送醫不治，肇事原因仍待調查。家屬下午舉辦告別式，他的爸媽和兩個哥哥都到場，他所就讀的學校校長、10多名老師到場弔唁，大家都相當不捨。
黃童3日與同學騎乘腳踏車外出，在北屯區敦化路與仁平路口要過馬路時，和湯姓騎士的機車以及另名駕駛轎車的傅姓男子碰撞，送醫不治。檢方訊問湯、傅兩人後，依過失致死偵辦，並均以3萬交保。
據了解，湯、傅兩人今日並未現身，但傅姓駕駛先前曾低調前往捻香，並包了5千元白包放在黃童靈前。
告別式上，男童爸爸跟媽媽則坐在第一排，一直抬頭看著著黃童微笑的遺照，神情悲傷。黃童所就讀的有老師雙眼通紅，還有老師掩面掉淚。
黃童的一名同學寫了卡片放在他靈前，還當場忍不住哭泣，讓人看了相當不捨。許多老師、同學也寫了卡片說「我們會想你的」、「希望下一世能再當朋友」、「當個小天使過得好，去天堂記得我，我的好朋友」而靈堂前還擺了一台泡泡機，隨著儀式進行，不斷吹出泡泡飄向天空。
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