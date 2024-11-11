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男子雙溪河捕魚失蹤搜救2天 下游橋墩發現遺體

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市廖姓男子到雙溪區雙溪河公館橋下捕魚失蹤，警、消連兩天搜救，今天在下游台鐵新建的八股橋墩發現廖男，已經死亡。警方通知家屬指認身分後，報請檢察官相驗並調查死因。

新北市瑞芳警方昨天上午9時許接獲46歲陳女報案，其65歲廖姓男友昨天凌晨4時左右外出捕魚，卻沒有按照往常習慣返家，擔心發生意外，拜託警方協助搜尋。

警方轉報消防局後，昨天依陳女描述廖男經常去捕魚的雙溪河公館橋附近（雙溪區102線指標34.2公里處）搜尋，並未發現廖男。

搜救人員今早持續往雙溪河下游搜尋，最後在102線指標23.5公里處的台鐵新建八股橋，發現橋墩有具男性屍體。警方通知廖男家屬指認，確認就是失蹤的廖男，報請檢察官相驗並釐清死因。

廖姓男子昨到新北市雙溪區雙溪河公館橋下捕魚失蹤，警、消今在下游台鐵新建的八股橋墩發現廖男，已經死亡，報請檢察官相驗並調查死因。記者邱瑞杰／翻攝
廖姓男子昨到新北市雙溪區雙溪河公館橋下捕魚失蹤，警、消今在下游台鐵新建的八股橋墩發現廖男，已經死亡，報請檢察官相驗並調查死因。記者邱瑞杰／翻攝

失蹤 新北 雙溪區

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