男子雙溪河捕魚失蹤搜救2天 下游橋墩發現遺體

新北市廖姓男子到雙溪區雙溪河公館橋下捕魚失蹤，警、消連兩天搜救，今天在下游台鐵新建的八股橋墩發現廖男，已經死亡。警方通知家屬指認身分後，報請檢察官相驗並調查死因。

新北市瑞芳警方昨天上午9時許接獲46歲陳女報案，其65歲廖姓男友昨天凌晨4時左右外出捕魚，卻沒有按照往常習慣返家，擔心發生意外，拜託警方協助搜尋。

警方轉報消防局後，昨天依陳女描述廖男經常去捕魚的雙溪河公館橋附近（雙溪區102線指標34.2公里處）搜尋，並未發現廖男。