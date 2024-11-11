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影／驚悚畫面曝！士林單車遭曳引車擦撞 印尼看護重摔不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子今早駕駛曳引車沿台北市士林區延平北路六段往北行，擦撞騎乘腳踏車的印尼籍W姓女子，W女重摔倒地，送醫不治，警方介入確認李男酒測值為0，詢後依過失致死罪嫌送辦，驚悚案發影像今午也曝光。

相關影像顯示，案發時李男車輛左轉燈閃爍，從後方靠近W女時，W女左前方停有數輛機車，李男車輛卻未放慢停讓，左側車身擦撞W女，W女向前重摔後倒地不起，送醫後因骨盤碎裂等傷，急救後仍不治身亡。

據悉，W女是一名看護，平時負責照顧一名老翁，在台無親屬，事發後警方聯繫雇主，老翁說不知W女外出，未料遭遇橫禍。

員警獲報到場，發現現場未留有血跡，初步查看W女也無明顯外傷，但褲子上有少量血跡；經酒測確定48歲李男酒測值為0，李男稱案發時未發現W女身影，不清楚案發過程，警詢後依過失致死罪嫌將李男送辦，預計明日配合檢方相驗釐清Ｗ女死因。

李姓男子今早駕駛曳引車沿台北市士林區延平北路六段往北行，擦撞騎乘腳踏車的印尼籍W姓女子，Ｗ女重摔倒地，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
李姓男子今早駕駛曳引車沿台北市士林區延平北路六段往北行，擦撞騎乘腳踏車的印尼籍W姓女子，Ｗ女重摔倒地，送醫不治。記者李隆揆／翻攝

外籍看護 車禍 過失致死

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