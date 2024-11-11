十月阻詐2696萬逮25車手　新莊警奔赴台電剖析滅詐撇步

為強化民眾識詐意識，新莊分局今天前往台電新莊營業處，與300多名台電員工進行反詐講座，分析新型詐欺犯罪類型及手法。新莊警表示，10月份共查獲25名車手、攔阻詐騙金額達2696萬4800元。今年度共查獲265名車手、攔阻1億80萬元，阻詐成效卓著。

新莊分局指出，市長侯友宜與新北市警局局長廖訓誠，為積極推動百工百業一同識詐反詐，聯名寫給各大領域企業主「局長的一封信」，除剖析各種詐騙話術外，也呼籲個企業負責人讓員工知悉最新的詐騙手法，確保員工的財產安全。

新莊分局今天與台電新莊營業處合作舉辦反詐宣導，警方以各種數據及案例，和與會的300名台電員工進行交流，加深台電員工們反詐觀念，讓員工清楚；面對「不明中獎、網路交友、網路求職、網路投資」勿輕信，網路轉帳前需冷靜先想想，小心求證、查證。

台電西區營業處長柴建業表示，透過這次反詐講座，期許員工都能提高警覺，提升自身識詐能力，更期許自家員工都能將講座中得到的反詐騙知識帶回家中與家人分享，讓300名員工都成為反詐騙網點，向身邊的人擴散識詐觀念，共同打造一個更安全、和諧的生活環境。